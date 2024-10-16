Набиуллина поспорила с Грефом об универсальном QR-коде

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Универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей, благодаря которому можно будет создавать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis.
Она отметила, что главной целью Банка России является не подмена конкуренции и частных игроков, а создание равных условий для всех. В настоящее время идут активные споры об универсальном QR-коде. Он не будет представлять собой битву ЦБ с консорциумом банков за контроль над рынком. Это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а инфраструктурный стандарт.
Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что введение такого QR-кода создаст на рынке монополию со стороны регулятора.
В ответ Набиуллина сравнила десять стандартов с розеткой, добавив, что можно делать разные стандарты, тогда в стране будет один общенациональный стандарт и другой стандарт нескольких банков. Она отметила, что продолжит эту дискуссию в Грефом.
Универсальный QR-код необходим для оплаты товаров и услуг на кассе и сайтах магазинов. После его внедрения осуществление оплаты должно упроститься, поскольку на кассе останется только один код вместо нескольких, как сейчас.
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Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что введение такого QR-кода создаст на рынке монополию со стороны регулятора.
В ответ Набиуллина сравнила десять стандартов с розеткой, добавив, что можно делать разные стандарты, тогда в стране будет один общенациональный стандарт и другой стандарт нескольких банков. Она отметила, что продолжит эту дискуссию в Грефом.
Универсальный QR-код необходим для оплаты товаров и услуг на кассе и сайтах магазинов. После его внедрения осуществление оплаты должно упроститься, поскольку на кассе останется только один код вместо нескольких, как сейчас.
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Анастасия Чинкова