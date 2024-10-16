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Набиуллина поспорила с Грефом об универсальном QR-коде

Набиуллина: универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей
16 октября 2024, 12:18
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Универсальный QR-код станет инфраструктурным стандартом для платежей, благодаря которому можно будет создавать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме Finopolis.
Она отметила, что главной целью Банка России является не подмена конкуренции и частных игроков, а создание равных условий для всех. В настоящее время идут активные споры об универсальном QR-коде. Он не будет представлять собой битву ЦБ с консорциумом банков за контроль над рынком. Это не продукт, который конкурирует с рыночными продуктами, а инфраструктурный стандарт.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, что введение такого QR-кода создаст на рынке монополию со стороны регулятора.



В ответ Набиуллина сравнила десять стандартов с розеткой, добавив, что можно делать разные стандарты, тогда в стране будет один общенациональный стандарт и другой стандарт нескольких банков. Она отметила, что продолжит эту дискуссию в Грефом.

Универсальный QR-код необходим для оплаты товаров и услуг на кассе и сайтах магазинов. После его внедрения осуществление оплаты должно упроститься, поскольку на кассе останется только один код вместо нескольких, как сейчас.

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#экономика
#россия
В России завершился процесс импортозамещения продуктов
Аналитик Роспотребнадзора Головкова: в РФ завершено импортозамещение продуктов
16 октября 2024, 13:13

Фото: iStock/Cylonphoto

Процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова, слова которой приводит ТАСС.
Отмечается, что в рамках проекта «Демография» аналитики ведомства провели 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества. Их результаты Головкова назвала «прекрасными».

Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. Процесс импортозамещения полностью завершён.

Головкова также добавила, что за шесть лет аналитической работы эксперты Роспотребнадзора исследовали около 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Также за это время выросла степень осведомления россиян о критериях здорового питания.

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#товары
#импортозамещение
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Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи
16 октября 2024, 05:28

Фото: istock/Andrej Filonenko

В России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
По данным «Коммерсанта», в августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве снижение составило 14%. Прогнозы к новогодним праздникам также неутешительные — запасы 2023 года могут быть исчерпаны, что создаст дефицит на рынке.

Тем не менее, глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заверил, что к Новому году красной икры хватит. В 2023 году было добыто около 24 тысяч тонн продукта, что, по его мнению, должно покрыть праздничный спрос.

Ранее сообщалось, что продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму. Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

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#дефицит
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#снижение
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Цены на сливочное масло вынудили депутатов Госдумы РФ принять меры
В Госдуме РФ призвали ввести госрегулирование цен на сливочное масло
16 октября 2024, 04:19

Фото: istock/YelenaYemchuk

Продолжающийся рост цен на сливочное масло в России стал причиной обращения в Госдуму.
Вице-спикер Борис Чернышов направил запрос главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением рассмотреть введение пороговых цен на этот продукт.

«Граждане жалуются на значительный рост цен на сливочное масло. Прошу вас рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости», — говорится в обращении Чернышова, цитируемом «Известиями».
Согласно данным, с начала года цены на сливочное масло в России увеличились почти на 18%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства и затрат на молочное животноводство. Однако председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев предупреждает, что государственное вмешательство в ценообразование может привести к подорожанию всего продуктового ассортимента.

Ранее тюменские кондитеры пожаловались на рост цен на молочную продукцию, сообщив, что сливочное масло подорожало на 50 рублей за месяц.

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#фас
#масло
#цены
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#рост
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В ФАС заявили об аномально высокой наценке торговых сетей на хлеб
15 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что торговые сети установили аномально высокую наценку на хлеб. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
Он рассказал, что наценки проверили на самый востребованный в торговых сетях из группы Х5, а также «Дикси» и «Магнит».

«Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», — рассказал Шаскольский.

По его словам, подобную наценку можно устанавливать на продукты, которые не являются социально важными, однако для хлеба это недопустимо.

Шаскольский подчеркнул, именно торговые сети влияют на формирование цены для покупателя.

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Крупного производителя консервов передали под временное госуправление
Путин передал холдинг «Главпродукт» под временное госуправление Росимущества
15 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/digicomphoto

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компаний холдинга «Главпродукт» под временное управление Росимущества. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Собственником крупного производителя консервов, который выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т. д., является американская компания Universal Beverage Company.
Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление.

Исходя из опубликованной информации, под временное госуправление переходит 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, «Орелпродукт», «Верховский молочно-консервный завод» и «Объединенные консервные заводы».

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Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»
Экономист Кузьминов из ВШЭ заявил о феномене «бедных в кавычках» в России
15 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/SSV-Photo

Научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей, которые мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода, передает РБК.
По словам Кузьминова, это породило новую категорию бедных в стране. Данный феномен затрудняет разработку государственной политики в различных областях, включая транспорт и цифровое развитие, добавил экономист.

Кузьминов отметил, что на сегодняшний день власти недостаточно осведомлены о факторах, которые формируют платежеспособный спрос в экономике РФ. Чтобы корректировать статистику высокодоходных групп населения, необходимо учитывать денежную помощь от семьи, а также изучать распределение платежеспособного спроса по категориям товаров и услуг, заключил эксперт.

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#бедность
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Повышение пенсий в 2025 году: что известно
Депутат ГД Бессараб: с начала 2025 года страховые пенсии в РФ увеличатся на 7,3%
15 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2025 года в России увеличат страховые пенсии на 7,3%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих. Так, более семи миллионов работающих пенсионеров получат индексацию», — рассказала Бессараб.

Она уточнила, что также государство выполнит ряд социальных гарантий, принятых в прошлую весеннюю сессию Госдумы. Таким образом, для инвалидов I группы и лиц старше 80 лет предусмотрена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться в составе пенсии получателя с начала 2026 года.

При этом Бессараб добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,73%.

Напомним, ранее депутат заявляла, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров со следующего года два раза в год в феврале и апреле.

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#депутат
#государство
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В России могут ввести налоговую «автоупрощенку»
РБК: режим «автоматизированной УСН» будет распространен на всю Россию
15 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/simpson33

С 2025 года по всей России планируют провести эксперименты по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ, пишет РБК.
Уточняется, что законопроект был одобрен в понедельник, 14 октября. Данная инициатива тестируется в столице, Московской области, Калужской области и республике Татарстан. Позднее к инициативе присоединился и Санкт-Петербург.

По данным ФНС, промежуточные результаты проведения эксперимента положительные. АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует данный налоговый режим. АУСН позволяет автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности.

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ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения
15 октября 2024, 07:41

Фото: istock/Vladislav Zolotov

Банк России заявил, что в результате обсуждения доклада о развитии рынка микрофинансовых организаций на 2025—2027 годы может быть введен запрет на выдачу нескольким займам одному клиенту. Об этом информирует РИА Новости.
В релизе сообщается, что общественные обсуждения прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы.

«Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», — указано в сообщении.

Отмечается, что большинство участников считает, что микрофинансовым организациям следует избегать действий, способствующих закредитованности граждан.

В частности, будет введена норма «один заем в руки до погашения», что ограничит возможность получения новых кредитов до полного погашения предыдущих. Также предусмотрен период охлаждения: клиент сможет оформить новый заем не ранее чем через три дня после возврата предыдущего. Кроме того, планируется снижение предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.

Эти меры будут реализованы в приоритетном порядке, а комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов займет три года.

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