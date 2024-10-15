Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

Фото: iStock/SSV-Photo
Научный руководитель НИУ ВШЭ и бывший ректор университета Ярослав Кузьминов заявил, что в России наблюдается уникальный феномен — взрослые дети богатых родителей, которые мало зарабатывают или вовсе не имеют собственного дохода, передает РБК.
По словам Кузьминова, это породило новую категорию бедных в стране. Данный феномен затрудняет разработку государственной политики в различных областях, включая транспорт и цифровое развитие, добавил экономист.
Кузьминов отметил, что на сегодняшний день власти недостаточно осведомлены о факторах, которые формируют платежеспособный спрос в экономике РФ. Чтобы корректировать статистику высокодоходных групп населения, необходимо учитывать денежную помощь от семьи, а также изучать распределение платежеспособного спроса по категориям товаров и услуг, заключил эксперт.
Читайте также:
Экономист Беляев раскрыл, кто переживёт период высокой ключевой ставки в РФ
В Минфине раскрыли, когда повысят пенсии работающим пенсионерам
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в ближайшее время
Екатерина Коршунова