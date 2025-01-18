Россиянам рассказали о доиндексации страховых пенсий

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Правительство России рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля 2025 года, чтобы компенсировать инфляцию, превысившую уже произведенную индексацию. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Согласно данным Росстата, уровень инфляции в стране в 2024 году составил 9,52%. В то же время страховые пенсии с начала 2025 года были увеличены только на 7,3%. Разница между этими показателями, которая составляет 2,22%, может быть добавлена в рамках дополнительной индексации.
Это повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Правительство должно принять окончательное решение и официально объявить о дополнительной индексации в ближайшие недели.
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«С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала Бессараб РИА Новости.
Это повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Правительство должно принять окончательное решение и официально объявить о дополнительной индексации в ближайшие недели.
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Мария Моисеева