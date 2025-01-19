Новый «мемкоин» Трампа за сутки взлетел в цене в 4 раза

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту OFFICIAL TRUMP, которая за первые сутки показала впечатляющий рост. По данным биржи Binance, стоимость монеты увеличилась в четыре раза, достигнув пика в 34,5 доллара за единицу.
Запуск криптовалюты состоялся 18 января, а объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Начальная цена токена составляла семь долларов, однако после стремительного роста последовала корректировка стоимости.
Трамп ранее объявлял о выпуске своего мемкоина, что вызвало повышенное внимание как среди его сторонников, так и на криптовалютном рынке.
Также сообщалось, что в центре Вашингтона тысячи протестующих собрались на акцию протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа. Организаторы называют мероприятие «Маршем народа».
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Трамп ранее объявлял о выпуске своего мемкоина, что вызвало повышенное внимание как среди его сторонников, так и на криптовалютном рынке.
Также сообщалось, что в центре Вашингтона тысячи протестующих собрались на акцию протеста против политики будущего президента США Дональда Трампа. Организаторы называют мероприятие «Маршем народа».
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Мария Моисеева