Достижения.рф

Финансист объяснил, зачем нужен единый перечень документов для оценки доходов граждан

Финансист Мехтиев рассказал об изменениях в системе оценки кредитных рисков
Фото: iStock/hank5

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о планируемых Центробанком изменениях в системе оценки кредитных рисков. Регулятор намерен руководствоваться единым перечнем документов для оценки доходов заемщиков, ограничить выдачу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство без эскроу-счетов, а также изменить подход к реструктуризации долгов.



По словам эксперта, одна из целей нововведений заключается не в том, чтобы усложнить работу банков. Кредитным организациям сейчас, наоборот, легче выдать деньги, которые потом сложнее получить. Речь идет о приведении всех способов оценки возможности человека платить по своим обязательствам к некоему единому списку, и это является логическим развитием процесса.

Мехтиев напомнил, что 30 декабря 2016 года президент России Владимир Путин дал поручение об оценке долговой нагрузки населения, и уже тогда можно было понять, что рано или поздно страна придет к этому единому списку.

При этом Эльман Мехтиев отметил, что банки могут не согласиться с тем, что им придется урезать выдачу кредитов физическим лицам из-за изменений в системе оценки рисков.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0