Финансист объяснил, зачем нужен единый перечень документов для оценки доходов граждан
Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о планируемых Центробанком изменениях в системе оценки кредитных рисков. Регулятор намерен руководствоваться единым перечнем документов для оценки доходов заемщиков, ограничить выдачу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство без эскроу-счетов, а также изменить подход к реструктуризации долгов.
По словам эксперта, одна из целей нововведений заключается не в том, чтобы усложнить работу банков. Кредитным организациям сейчас, наоборот, легче выдать деньги, которые потом сложнее получить. Речь идет о приведении всех способов оценки возможности человека платить по своим обязательствам к некоему единому списку, и это является логическим развитием процесса.
Мехтиев напомнил, что 30 декабря 2016 года президент России Владимир Путин дал поручение об оценке долговой нагрузки населения, и уже тогда можно было понять, что рано или поздно страна придет к этому единому списку.
При этом Эльман Мехтиев отметил, что банки могут не согласиться с тем, что им придется урезать выдачу кредитов физическим лицам из-за изменений в системе оценки рисков.
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