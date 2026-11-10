Финансист объяснил, зачем нужен единый перечень документов для оценки доходов граждан

10 ноября 2026, 10:19

Финансист Мехтиев рассказал об изменениях в системе оценки кредитных рисков

Фото: iStock/hank5

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о планируемых Центробанком изменениях в системе оценки кредитных рисков. Регулятор намерен руководствоваться единым перечнем документов для оценки доходов заемщиков, ограничить выдачу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство без эскроу-счетов, а также изменить подход к реструктуризации долгов.