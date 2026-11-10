Директор Долиной назвал несколько причин ее перерыва в гастролях

10 ноября 2026, 06:48

Директор Долиной объяснил перерыв в гастролях возрастом и здоровьем певицы

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Народная артистка России Лариса Долина решила сделать перерыв в гастролях в связи с возрастом и состоянием здоровья. Об это заявил директор певицы Сергей Пудовкин.





По его словам, которые приводит НСН, полностью отказываться от выездных мероприятий Долина не собирается, но временно сократит их количество. Пудовкин пояснил, что возраст и здоровье певицы не позволяют уезжать на две-три недели, как раньше.

«Буквально неделю назад мы просидели в аэропорту семь или восемь часов по объективным причинам», — добавил он.