Директор Долиной назвал несколько причин ее перерыва в гастролях
Директор Долиной объяснил перерыв в гастролях возрастом и здоровьем певицы
Народная артистка России Лариса Долина решила сделать перерыв в гастролях в связи с возрастом и состоянием здоровья. Об это заявил директор певицы Сергей Пудовкин.
По его словам, которые приводит НСН, полностью отказываться от выездных мероприятий Долина не собирается, но временно сократит их количество. Пудовкин пояснил, что возраст и здоровье певицы не позволяют уезжать на две-три недели, как раньше.
«Буквально неделю назад мы просидели в аэропорту семь или восемь часов по объективным причинам», — добавил он.При этом в графике у артистки девять новогодних программ, а также концерты в Махачкале, Минске, Грозном, Владивостоке и Хабаровске. Также она запланировала посетить два корпоратива 31 декабря.
Директор добавил, что поводом для паузы стала и ситуация с «мемами» и судами, но сильнее повлияла занятость артистки, в частности театральные постановки. Он подчеркнул, что юридическая служба защищает деловую репутацию певицы: согласий на использование ее данных 19 компаниями никто не давал.
При этом команда артистки не борется с мемами и шутками в интернете и выступает за юмор без нарушений законодательства.