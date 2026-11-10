Трамп осадил журналиста за слова о России
Трамп отверг утверждение, что Россия не стремится к миру на Украине
Президент США Дональд Трамп не согласился с журналистом, который заявил, что Россия не стремится к достижению мира на Украине. Спор произошел на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.
Главе Белого дома задали вопрос, в котором содержалось утверждение, что Москва не нацелена на разрешение конфликта.
«Он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) сражался против нас в войне? Позвольте мне задать вопрос вам», — спросил в ответ Трамп.Американский лидер также поинтересовался, с представителем какого СМИ он разговаривает. Узнав, что тот является сотрудником MS NOW, республиканец заявил, что у телеканала худшие рейтинги в истории, и назвал его фейковым.
Кроме того, Трамп сообщил, что администрация США наблюдает тенденцию к завершению украинского конфликта.