Трамп осадил журналиста за слова о России

10 ноября 2026, 04:44

Трамп отверг утверждение, что Россия не стремится к миру на Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не согласился с журналистом, который заявил, что Россия не стремится к достижению мира на Украине. Спор произошел на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.





Главе Белого дома задали вопрос, в котором содержалось утверждение, что Москва не нацелена на разрешение конфликта.

«Он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) сражался против нас в войне? Позвольте мне задать вопрос вам», — спросил в ответ Трамп.