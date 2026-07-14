Финансист оценил перспективы курса рубля
Финансист Лобода: доллар до конца лета останется в диапазоне 74–79 рублей
Во второй половине текущего лета доллар будет находиться в диапазоне 74–79 рублей, а евро — 85–92 рублей. Об этом проинформировал член РАСО и экспертного совета АФД по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.
По состоянию на 14 июля Центральный банк России установил официальный курс валют: доллар — 76,6 рубля, евро — 87,5 рубля.
«Продолжающаяся денежно-кредитная политика и привлекательность на ее фоне рублевых инструментов для сбережения и приумножения средств для частных инвесторов, макроэкономическая стабильность и вновь дорожающая нефть не дают оснований для негативных прогнозов по рублю в июле», — отметил Лобода в разговоре с «Известиями».
Он подчеркнул, что текущая неделя станет важной для оценки дальнейших инфляционных рисков. Также дальнейшая динамика рубля будет зависеть от влияния геоэкономических и геополитических факторов на мировые финансовые рынки.
Тем временем рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко добавила в интервью RT, что эскалация на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на нефть заметно выше 80 долларов за баррель, что позволит рублю оставаться сильным.
«Рынок вновь учитывает риск перебоев с поставками через Ормузский пролив после обмена ударами между США и Ираном. Это поддерживает нефтяные котировки и через них — рубль», — пояснила она.
Проценко уточнила, что в июле актуальный диапазон для доллара составляет 74,50—80 рублей.