Финансист оценил перспективы курса рубля

14 июля 2026, 11:53

Финансист Лобода: доллар до конца лета останется в диапазоне 74–79 рублей

Фото: iStock/SSV-Photo

Во второй половине текущего лета доллар будет находиться в диапазоне 74–79 рублей, а евро — 85–92 рублей. Об этом проинформировал член РАСО и экспертного совета АФД по развитию внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.





По состоянию на 14 июля Центральный банк России установил официальный курс валют: доллар — 76,6 рубля, евро — 87,5 рубля.





«Продолжающаяся денежно-кредитная политика и привлекательность на ее фоне рублевых инструментов для сбережения и приумножения средств для частных инвесторов, макроэкономическая стабильность и вновь дорожающая нефть не дают оснований для негативных прогнозов по рублю в июле», — отметил Лобода в разговоре с «Известиями».

«Рынок вновь учитывает риск перебоев с поставками через Ормузский пролив после обмена ударами между США и Ираном. Это поддерживает нефтяные котировки и через них — рубль», — пояснила она.