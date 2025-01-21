Финансист раскрыл, как инаугурация Трампа отразится на курсе рубля к доллару

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Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа никак не отразится на курсе рубля к доллару. Об этом «Татар-информу» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Однако, по его прогнозам, в будущем российская валюта все равно будет снижаться — до 110-120 рублей за доллар к концу 2025 года.
Общей тенденцией эксперт назвал постепенное медленное снижение курса рубля по отношению к доллару.
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«Понятно, что на этой «ползучести» будут какие взлеты или падения, но в целом будет ослабление рубля по отношению к доллару. Можно представить себе, что рубль подешевеет до 110 рублей, это, наверное, гарантированно, но, может, к концу этого года подешеветь и до 120 рублей, что тоже очень похоже, если ничего коренным образом не изменится», — поделился финансист.
Общей тенденцией эксперт назвал постепенное медленное снижение курса рубля по отношению к доллару.
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Данил Пономарев