Финансист раскрыла изменения в МРОТ в 2025 году

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Минимальный размер оплаты труда с января 2025 года привяжут к медианной зарплате, сообщила сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с «Газетой.ру». По словам финансиста, ее соотношение с МРОТ должно быть не менее 48 процентов.
«Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48 процентов», — пояснила Моргунова.Она добавила, что величина федерального МРОТ в следующем году должна вырасти на 3198 рублей — до 22 440 рублей.
Вместе с тем с января начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения от 13% до 22%. Граждане с доходом за год выше 2,4 млн рублей будут платить 15% НДФЛ, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, от 50 млн — 22%.
Ранее сообщалось, что доставка еды из кафе и продуктов из магазинов стала самой популярной онлайн-покупкой в России с января по июнь 2024 года. Этот вид покупок в сети занял самую большую долю в 15,8% или 588 миллиардов рублей, указывалось в материале.
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