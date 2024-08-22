Перечислены самые безопасные для водителей районы в Московском регионе

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Меру поддержки могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года