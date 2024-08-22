Перечислены самые безопасные для водителей районы в Московском регионе

Фото: iStock/Stanislav Sablin
Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова заявила, что самыми безопасными районами Московского региона для автомобилистов являются Восточный, Внуково, Метрогородок и Савелки в Зеленограде.
Такие выводы она сделала на основе данных ГИБДД.
Ранее замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявлял, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.
Читайте также:
Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб
Автоэксперт Хайцеэр раскрыл, что должно насторожить в подержанном авто
Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов
«В историческом центре Москвы по уровню безопасности лидируют Красносельский район, Мещанский и Замоскворечье. Данные за 2023 год демонстрируют аналогичную тенденцию. В Замоскворечье за год было зафиксировано 45 ДТП с пострадавшими – это один из самых низких показателей среди районов центра, уступающий только Красносельскому и Якиманке», —добавила в беседе с Газета.ру Борисова.
Ранее замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявлял, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.
Читайте также:
Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб
Автоэксперт Хайцеэр раскрыл, что должно насторожить в подержанном авто
Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов
Мелисса Тимофеева