Российские родители озвучили самый важный предмет в школе

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Исследование Skysmart показало, что 45% российских родителей считают наиболее важными школьными предметами иностранные языки.
40% заявили о важности гуманитарных наук в школьной программе, 30% — точных наук.
Ранее опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.
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«Интерес к гуманитарным предметам связан с тем, что обществознание и история необходимы для сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗы по популярным гуманитарным направлениям. Доля этих предметов от общих занятий по подготовке к ЕГЭ составляет 12%. Мы видим тренд на рост популярности занятий по математике», — пояснила в беседе с Газета.ру директор по продукту Exams компании Skysmart Диана Франчук.
Ранее опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.
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Мелисса Тимофеева