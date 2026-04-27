Финансист Разуваев назвал самые частые ошибки при распоряжении деньгами
Отсутствие финансовой подушки считается одной из ключевых ошибок, которые люди допускают при обращении с деньгами. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Некоторые люди, получив зарплату, тратят её сразу, не откладывая часть на сбережения, и отправляются в путешествия. Однако жизнь непредсказуема: можно потерять работу, заболеть или столкнуться с другими трудностями. Поэтому важно иметь финансовую подушку безопасности, которая поможет справиться с такими ситуациями, считает эксперт.
Еще одной распространенной ошибкой является оформление кредита без накоплений. Эксперт отметил, что есть люди, живущие сегодняшним днем: они берут займы, например, на отпуск, надеясь, что потом смогут найти способ выплатить долг. Однако такой подход к финансам часто приводит к проблемам.
Третья проблема — отсутствие финансового планирования. Разуваев привел пример семьи, которая до рождения ребенка взяла кредит на дорогую, но не особо нужную покупку, а потом столкнулась с нехваткой денег. По его мнению, такое поведение говорит о незрелом отношении к финансам и может быть рискованным. Финансист подчеркнул, что важно контролировать расходы и планировать свои траты заранее.
