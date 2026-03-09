Финансисты назвали самые популярные среди россиян вклады

09 марта 2026, 11:44

РИА Новости: у россиян пользуются популярностью вклады на три месяца

Фото: istockphoto/Дмитрий Коростылев

Наиболее востребованными у россиян по-прежнему остаются банковские вклады на три месяца. В феврале их доля в общем количестве оформленных депозитов достигла 54,7%, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».