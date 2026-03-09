Финансисты назвали самые популярные среди россиян вклады
Наиболее востребованными у россиян по-прежнему остаются банковские вклады на три месяца. В феврале их доля в общем количестве оформленных депозитов достигла 54,7%, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе «Финуслуги».
Как уточнили в компании, вкладчики продолжают выбирать краткосрочные продукты, поскольку ставки по ним зачастую выше, чем по более длинным срокам. В целом на депозиты сроком до шести месяцев включительно пришлось 96,8% всех вкладов, оформленных на площадке по итогам февраля.
При этом доля вкладов на шесть месяцев в феврале 2026 года увеличилась на 6,4 п.п. по сравнению с январем — до 31,6%. Средняя сумма нового вклада в феврале 2026 года составила 440 тыс. рублей — это на 6,4% больше, чем месяцем ранее, и на 7,1% выше уровня февраля прошлого года.
Средняя ставка по депозитам, оформленным на «Финуслугах» в феврале, составила 16,35%, заключили эксперты.
