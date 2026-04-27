Подросток выбросил из окна мошенникам рюкзак с 4 млн рублей в Калуге
Житель Калуги обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишился более четырех миллионов рублей. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.
Сыну пострадавшего позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей пункта выдачи заказов. Во время разговора она попросила предоставить персональные данные. Молодой человек, не подозревая обмана, передал ей необходимую информацию.
После этого мошенники снова связались с юношей, но уже под видом представителей правоохранительных органов. Они сообщили, что данные подростка были скомпрометированы, и он стал соучастником преступления.
В дальнейшем аферисты убедили молодого человека, что у него дома могут находиться поддельные купюры, которые необходимо изъять для проверки. Они приказали сыну пострадавшего собрать все семейные сбережения и передать их «инкассатору».
Следуя преступным указаниям, парень собрал более четырех миллионов рублей и выбросил их из окна квартиры. Подождав внизу, соучастник мошенников забрал сумку. О произошедшем юноша рассказал родителям только после передачи денег.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция активно разыскивает преступников.
