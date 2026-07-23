Финансист спрогнозировал изменение ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ
Экономист Коган: ЦБ может снизить «ключ» до 14% на заседании 24 июля
На предстоящем заседании, которое состоится 24 июля, совет директоров Банка России может взять паузу в снижении ключевой ставки или уменьшит ее на 0, 25%. Такой прогноз сделал президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.
Напомним, 19 июня ЦБ снизил «ключ» на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это стало девятым последовательным снижением. По словам Когана, на этот раз регулятор сохранит «ключ» на прежнем уровне или символически снизит его, дав таким образом сигнал на продолжение смягчения денежно-кредитной политики.
«Либо ее все-таки снизят на 0,25 п. п., либо оставят неизменной. Но даже если ее не изменят, Центробанк, скорее всего, постарается дать понять, что дальнейшее снижение продолжится», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.
При этом он исключил возможность повышения ключевой ставки, поскольку на сегодняшний день риски для экономики превысили вероятность ускорения инфляции. ЦБ повысит «ключ» только при условии устойчивого роста базовой инфляции, однако пока этого нет, заключил Коган.