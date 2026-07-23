Финансист спрогнозировал изменение ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ

23 июля 2026, 18:48

Экономист Коган: ЦБ может снизить «ключ» до 14% на заседании 24 июля

Фото: iStock/Max Zolotukhin

На предстоящем заседании, которое состоится 24 июля, совет директоров Банка России может взять паузу в снижении ключевой ставки или уменьшит ее на 0, 25%. Такой прогноз сделал президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган.





Напомним, 19 июня ЦБ снизил «ключ» на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это стало девятым последовательным снижением. По словам Когана, на этот раз регулятор сохранит «ключ» на прежнем уровне или символически снизит его, дав таким образом сигнал на продолжение смягчения денежно-кредитной политики.





«Либо ее все-таки снизят на 0,25 п. п., либо оставят неизменной. Но даже если ее не изменят, Центробанк, скорее всего, постарается дать понять, что дальнейшее снижение продолжится», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.