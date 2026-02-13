Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%
Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Теперь ключевая ставка составляет 15,5% годовых. В сообщении регулятора указывается, что совет директоров провёл анализ текущей экономической ситуации и принял такое решение. На динамику потребительских цен повлияло замедление инфляции.
ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий как у граждан, так и в бизнес-среде. Следующее плановое заседание совета директоров, на котором обсудят дальнейшую динамику ключевой ставки, запланировано на 20 марта. Там специалисты продолжат мониторинг экономической ситуации и, если потребуется, смогут скорректировать ставку.
Ранее эксперты ответили, ждать ли изменений на ипотечном рынке в начале года.
Читайте также: