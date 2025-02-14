Финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

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На следующей неделе российская валюта сохранит тенденцию к укреплению, доллар будет стоить 92,5 рубля, евро — 96 рублей, а юань — 12,5 рублей. Такими прогнозами поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, санкции США, введенные против нефтяного экспорта России, скажутся на курсе позже — в начале весны.
«Факторы укрепления рубля — сезонно сильные показатели платежного баланса, относительно высокие цены на энергоресурсы, увеличение объема продаж инвалюты отечественными компаниями на фоне низкой доступности кредитов и растущие геополитические надежды. На будущей неделе компании начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты», — поделился финансист в беседе с «Газетой.Ru».Похожего мнения придерживается и эксперт «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В разговоре с RT аналитик связал укрепление рубля с политическими событиями, отметив, что такие факторы усложняют оценку пределов колебания валютных курсов. Тем не менее он предположил, что до конца этой недели курс доллара должен устояться.
«Во второй половине февраля вплоть до начала весны российскую валюту будут поддерживать налоговый период, комфортные цены на нефть и снижение геоэкономической напряженности. При этом нижняя граница доллара может сместиться к 85 рублям», — спрогнозировал Шнейдерман.Читайте также:
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