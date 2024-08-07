Финансист Яхонтова назвала опасные последствия повышения ставки для бизнеса

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Финансист, руководитель отдела партнерских продаж сервиса Екатерина Яхонтова завила, что повышение ключевой ставки может негативно отразиться на бизнесе и принести компаниям снижение потребительского спроса, продаж и прибыли.
Это, в свою очередь, может повлечь за собой массовые увольнения сотрудников организаций, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная процентная ставка теперь составит 20%.
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«Повышение ключевой ставки увеличивает процентные ставки по кредитам, что делает заёмные средства дороже для бизнеса. Это может замедлить развитие компании и снизить её конкурентоспособность на рынке. Некоторые бизнесы будут вынуждены отложить или отменить планируемые ранее инвестиции и проекты», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее сообщалось, что Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная процентная ставка теперь составит 20%.
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Мелисса Тимофеева