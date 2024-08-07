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Финансист Яхонтова назвала опасные последствия повышения ставки для бизнеса

Финансист Яхонтова: Повышение ключевой ставки грозит компаниям увольнениями
07 августа 2024, 19:51
Фото: iStock/champpixs

Фото: iStock/champpixs

Финансист, руководитель отдела партнерских продаж сервиса Екатерина Яхонтова завила, что повышение ключевой ставки может негативно отразиться на бизнесе и принести компаниям снижение потребительского спроса, продаж и прибыли.
Это, в свою очередь, может повлечь за собой массовые увольнения сотрудников организаций, считает эксперт.

«Повышение ключевой ставки увеличивает процентные ставки по кредитам, что делает заёмные средства дороже для бизнеса. Это может замедлить развитие компании и снизить её конкурентоспособность на рынке. Некоторые бизнесы будут вынуждены отложить или отменить планируемые ранее инвестиции и проекты», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.



Ранее сообщалось, что Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная процентная ставка теперь составит 20%.

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Аналитик Буйволов спрогнозировал курс доллара на начало осени
07 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Аналитик Денис Буйволов допустил курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.
«Гипотетически доллар мог бы дотянуться и до 100 руб., но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, например, сильный и устойчивый спад цен на сырье с одновременным ухудшением картины на геополитическом контуре РФ могли бы вызвать подобный импульс. Однако такой сценарий маловероятен», — добавил в беседе с Газета.ру Буйволов.

Ранее управляющий директор по инвестициям Николай Рясков выражал мнение о том, что причина в обвале биржи по всему миру кроется в росте безработицы в США и ухудшении прогнозов прибыли ведущих американских компаний.

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Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба
07 августа 2024, 18:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает первое место в России и в Центральном федеральном округе по объёмам производства хлеба. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За первое 2024 года полугодие объём производства хлеба на региональных фабриках вырос более чем на 8% и составил без малого 84 тыс. тонн. За тот же период прошлого года на подмосковных хлебокомбинатах выпустили 77,5 тыс. тонн продукции. В этой отрасли Московская область лидирует в Центральном федеральном округе: на долю региона приходится 23,4% от общего объёма хлеба. Она также занимает первое место в стране. 5% продукции на российском рынке изготовлены в Подмосковье», – говорится в сообщении.
Крупнейшими предприятиями по производству хлеба в Подмосковье в министерстве назвали «Калининградхлеб» с заводом в Королёве, «Ореховохлеб», «Коломнахлебпром», «Щёлковохлеб» и «ХЛЕБ САБУРОВО».

Региональные производители выпускают большой ассортимент хлебобулочных изделий – от классических батонов из пшеничной муки и буханок до мультизлаковых изделий, продукции из цельнозерновой муки с семенами и другими добавками.

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#московская область
#подмосковье
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
07 августа 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за шесть месяцев этого года увеличилось более чем на 16%. Такую статистику привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», – цитирует Зиновьеву пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Как отметила зампред, в Московской области реализуется большое число фармацевтических и медицинских проектов по обеспечению технологического суверенитета российской экономики. Сегодня в регионе на разных стадиях реализации – 22 таких проекта.

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#экономика
#инвесторы
#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
#лекарства
#производство
#фармацевтика
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В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие
07 августа 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый металлообрабатывающий цех появится в Павлово-Посадском городском округе. Строительство до конца года планирует завершить «Электрогорский металлический завод», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новый проект предполагает расширение действующего предприятия. Объём инвестиций в строительство и запуск цеха – 780 млн рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести его в эксплуатацию планируется в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По её словам, на новом производстве предприятия АО «Элемет» создадут около 30 рабочих мест. Среди специалистов, которых уже сейчас предприятие готово принять на работу, – сварщики, операторы станков с ЧПУ, токари и фрезеровщики.

Цех площадью более 5 тысяч кв. м. будет предназначен для механической обработки металлических изделий, которые используются при изготовлении основных видов продукции завода. Это оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей индустрии, химической промышленности, золотодобывающих предприятий, а также производства серийной спецтехники для обслуживания самолётов и аэропортов.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Устанавливать тарифы ЖКХ в России захотели по-новому
В Госдуме рекомендовали вернуться к идее устанавливать тарифы ЖКХ на пять лет
07 августа 2024, 16:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом информирует Forbes.
Депутаты Госдумы рекомендовали к марту следующего года подготовить законопроект, который закрепляет тарифы на коммунальные ресурсы не менее чем на пять лет с учетом ежегодной индексации. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что уже подготовили соответствующий проект федерального закона.

По словам зампреда думского комитета по строительству Светланы Разворотневой, из-за отсутствия долгосрочного плана инвесторы неохотно идут в данную сферу. Уточняется, что до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется 4,5 трлн рублей, однако в бюджете заложено лишь 900 млрд рублей.

Напомним, в настоящее время управляющие компании сами определяют тарифы на коммунальные ресурсы.

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#инвесторы
#законопроект
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Чеховское предприятие на четверть увеличило объём производства молочной продукции
06 августа 2024, 21:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Флагманский филиал предприятия пищевой промышленности Health&Nutrition в первом полугодии 2024 года увеличил производство молочных продуктов на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Предприятие расположено в городском округе Чехов у посёлка Любучаны на площади 52 га. Там работают около 500 человек. Молочное производство считается одним из крупнейших в стране: ежедневно завод может принять и переработать 1,1 тыс. тонн молока, а в год – 401,5 тыс. Компания производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «Актибио» и «Актимуно», – рассказали в ведомстве.
Предприятие расширяет ассортимент. Так, в этом году на рынок успешно выведена новинка – «Греческий йогурт» жирностью 2% под торговой маркой «Простоквашино». По данным производителей, продукт снижает чувство голода, улучшает здоровье кишечника, способствует росту мышц и помогает укрепить кости. Он подойдёт и тем, кто соблюдает диету.

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Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек

Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
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#московская область
#минсельхозпрод мо
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#молочная продукция
#чехов
#продукты
#продовольствие
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Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек
06 августа 2024, 19:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области только в июле зарегистрировались около 18 тыс. предпринимателей, работающих в статусе самозанятых.
Об этом рассказла зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«С начала года число самозанятых в регионе увеличилось более чем на 108 тыс. и достигло 761,3 тыс. человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло на 18 тыс.», – уточнила Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, самозанятые Московской области работают в таких сферах, как строительство, аренда квартир, грузовые и пассажирские перевозки, маркетинг и реклама, IT-сфера и другие сферы. Зампред напомнила, что в Подмосковье в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» работает центр «Мой бизнес».

Самозанятые могут получить там консультации и воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес». Возможна и бесплатная консультация по получению федеральных и региональных мер поддержки. Так, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
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#самозанятые
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Аналитик Еремичева спрогнозировала рост цен на музыкальные инструменты
06 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/ePhotocorp

Директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева заявила, что до декабря цены на музыкальные инструменты в России вырастут на 5-7%.
«За летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. Мы прогнозируем продолжение прироста и далее. К августу-сентябрю спрос может вырасти за счёт того, что с началом учебного года многие родители приобретают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений, онлайн-занятий, а также личного пользования», — пояснила в беседе с Газета.ру Еремичева.

Такой рост цен, по словам специалиста, коснётся инструментов иностранного производства.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

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#россияне
#музыка
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Финансист Хорошев призвал россиян не хранить наличные дома
06 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Jinda Noipho

Гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно.
По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются, и хранящиеся дома наличные попросту утрачивают свою покупательскую способность.

Возможной альтернативой хранению наличных дома специалист назвал накопительный счёт в банке.

«Накопительный счет можно пополнять без ограничений, и деньги не будут заморожены. В случае с наличными 100 тыс. руб. так и останутся 100 тыс. При этом их ценность сильно сократится: 100 тыс. могут обесцениться до 80 тыс. руб. через два года. Санкции не влияют на рублевые вклады. Большинство актуальных ограничений, связанных со снятием денег со вкладов, затрагивают только валютные счета», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошев.

Ранее сообщалось, что доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже.

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