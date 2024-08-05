В Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

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В России необходимо повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих по патенту. Такое предложение выдвинули депутаты фракции ЛДПР, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что депутаты направили на официальный отзыв в правительство законопроект о повышении размера НДФЛ до 30% для мигрантов, работающих в России по патенту.
Они напомнили, что в России для всех доходов, которые получаются физлицами, не являющимися налоговыми резидентами, полагается налоговая ставка в размере 30%. Однако доходы работающих на основании патента мигрантов в настоящее время не попадают под данные требования.
При этом в России сейчас порядка двух третей от общего числа мигрантов работают по патенту, а свои доходы отправляют на родину. Во фракции убеждены, что и их доходы, полученные на территории России, должны работать на общегосударственный бюджет. В связи с этим необходимо повышение процента НДФЛ для этой категории жителей страны.
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Они напомнили, что в России для всех доходов, которые получаются физлицами, не являющимися налоговыми резидентами, полагается налоговая ставка в размере 30%. Однако доходы работающих на основании патента мигрантов в настоящее время не попадают под данные требования.
При этом в России сейчас порядка двух третей от общего числа мигрантов работают по патенту, а свои доходы отправляют на родину. Во фракции убеждены, что и их доходы, полученные на территории России, должны работать на общегосударственный бюджет. В связи с этим необходимо повышение процента НДФЛ для этой категории жителей страны.
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Анастасия Чинкова