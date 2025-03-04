Западные СМИ сообщили, что цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля

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В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию ушли в минус из-за роста генерации солнечной энергии, сообщило агентство Bloomberg.
В феврале в Эстонии стоимость электричества дважды падала ниже десяти центов за киловатт-час, хотя жителям приходится платить еще и налоги с дополнительными сборами. По данным EpexSpot SE, в Германии внутридневная электроэнергия в промежутке с 13:00 до 14:00 стоила -17,73 евро за мегаватт-час.
Bloomberg отмечает, что в Европе отрицательные цены встречаются все чаще, так как возобновляемые источники переполняют сеть, а спрос отстает от предложения. Это радует потребителей, но беспокоит инвесторов из-за угрозы убытков.
В отличие от этого, в странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ цены взлетели в разы по сравнению с Финляндией, где, как сообщало ERR, они были в 57,7 раза ниже.
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Bloomberg отмечает, что в Европе отрицательные цены встречаются все чаще, так как возобновляемые источники переполняют сеть, а спрос отстает от предложения. Это радует потребителей, но беспокоит инвесторов из-за угрозы убытков.
В отличие от этого, в странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ цены взлетели в разы по сравнению с Финляндией, где, как сообщало ERR, они были в 57,7 раза ниже.
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Мария Моисеева