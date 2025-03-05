США выдали кредиты на сумму в 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет

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В США управление по делам малого бизнеса за два года выдало кредитов на сумму в 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет. Об этом сообщает ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.
«В 2020-2021 гг. Управление по делам малого бизнеса США выдало 3 095 кредитов <…> на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет», — говорится в сообщении.
Как оказалось, в базе Управления социального обеспечения данные заемщики еще числились живыми. В одном из случаев 156-летнему гражданину одобрили кредит в 36 тысяч долларов.
Ранее Илон Маск обнаружил в базе данных системы соцобеспечения США лиц, возраст которых от 120 до 369 лет. Как пишут ТАСС, всего в базе находилось несколько миллионов таких граждан.
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Иван Мусатов