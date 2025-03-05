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США выдали кредиты на сумму в 333 млн долларов заемщикам старше 115 лет

Фото: iStock/Pineapple Studio

Фото: iStock/Pineapple Studio

В США управление по делам малого бизнеса за два года выдало кредитов на сумму в 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет. Об этом сообщает ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.
«В 2020-2021 гг. Управление по делам малого бизнеса США выдало 3 095 кредитов <…> на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет», — говорится в сообщении.

Как оказалось, в базе Управления социального обеспечения данные заемщики еще числились живыми. В одном из случаев 156-летнему гражданину одобрили кредит в 36 тысяч долларов.

Ранее Илон Маск обнаружил в базе данных системы соцобеспечения США лиц, возраст которых от 120 до 369 лет. Как пишут ТАСС, всего в базе находилось несколько миллионов таких граждан.

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#данные
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#илон маск
Западные СМИ сообщили, что цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля
Bloomberg: цены на электричество в части стран Европы упали ниже нуля
04 марта 2025, 05:01

Фото: iStock/BulentBARIS

В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию ушли в минус из-за роста генерации солнечной энергии, сообщило агентство Bloomberg.
В феврале в Эстонии стоимость электричества дважды падала ниже десяти центов за киловатт-час, хотя жителям приходится платить еще и налоги с дополнительными сборами. По данным EpexSpot SE, в Германии внутридневная электроэнергия в промежутке с 13:00 до 14:00 стоила -17,73 евро за мегаватт-час.

Bloomberg отмечает, что в Европе отрицательные цены встречаются все чаще, так как возобновляемые источники переполняют сеть, а спрос отстает от предложения. Это радует потребителей, но беспокоит инвесторов из-за угрозы убытков.

В отличие от этого, в странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ цены взлетели в разы по сравнению с Финляндией, где, как сообщало ERR, они были в 57,7 раза ниже.

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#евро
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#спрос
#электроэнергия
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Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке
Сбербанк резко снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5 процентного пункта
04 марта 2025, 01:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке с 4 марта на 1–1,5 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка для новостроек теперь составляет 28,2%, для вторичного жилья — 27,6%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу банка.
«С 4 марта Сбербанк снизил ставки по ипотеке на «Домклик». (...) Так, при размере первоначального взноса выше 50% снижение составило 1,5 п.п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость равна 28,2%, на вторичную — 27,6%», — объявили в банке.
Для клиентов с первоначальным взносом от 20% до 50% ставки начинаются от 28,7% (первичка) и 28,1% (вторичка).

Сбербанк стал первым крупным банком, снизившим ставки по базовым ипотечным программам в 2025 году. Решение связано со снижением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования.

За январь и февраль через сервис «Домклик» было выдано около 45 тысяч кредитов на 194 млрд рублей, а ипотечный портфель банка достиг 10,9 трлн рублей.

На фоне этого на заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но не исключил её повышения после 21 марта.

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Стало известно, сколько заработали российские миллиардеры с начала года
Bloomberg: российские миллиардеры заработали с начала 2025 года 8 млрд долларов
03 марта 2025, 11:31

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Сумму в почти восемь миллиардов долларов заработали российские миллиардеры с начала текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Уточняется, что больше всех разбогател Алишер Усманов, владеющий «Мегафоном» и «Металлоинвестом». Речь идет о сумме в 3,1 миллиарда. Теперь он занимает седьмое место в рейтинге с 16,3 миллиарда.

Расчет индекса основан на стоимости акций фирм, которыми бизнесмены владеют долями. Для некоторых из них расчет производится, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или ценника акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) насчитывается 500 человек, включая 20 россиян с общим состоянием на сегодня в 292,56 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о лимитах налоговых вычетов.

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#доллар
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В Госдуме сообщили о новых лимитах налоговых вычетов
Депутат Гаврилов рассказал про увеличение размера возврата по налоговым вычетам
03 марта 2025, 05:27

Фото: iStock/mizar_21984

С 2025 года в России вступят в силу изменения правил предоставления налоговых вычетов и их лимитов, включая увеличение размера возврата по имущественному вычету. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, передаёт РИА Новости.
Лимит имущественного вычета останется на уровне 2 миллионов рублей, но сумма возврата будет зависеть от налоговой ставки и может увеличиваться. Раньше же налог к возврату рассчитывался из единой ставки 13% (получить можно было максимум 260 тысяч рублей.

«Теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — уточнил Гаврилов РИА Новости.
Так, человек с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему сможет вернуть максимум 260 000 рублей, а те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 000 рублей.

«Дополнительно изменяется предельный доход, до которого предоставляют стандартные налоговые вычеты на детей: он повышается с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Социальные вычеты также претерпевают изменения. Общий лимит повышается до 150 тысяч рублей», — отметил Гаврилов.
«Радио 1» также рассказывало о том, что такое звание «Ветеран труда». В России оно является официальным признанием значительного вклада граждан в развитие экономики и общества. Его присваивают за долгую работу и важные профессиональные заслуги. О том, как его получить в 2025 году и какие льготы предоставляются, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте. Также стало известно ожидаемое время возвращения Toyota в Россию.

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Россиян предупредили о подорожании известного бренда макарон в марте
«Коммерсант»: в РФ с 1 марта подорожают на 15-30% макароны бренда Barilla
28 февраля 2025, 05:25

Фото: iStock/Kateryna Bibro

Итальянский бренд Barilla объявил о повышении цен на импортные макаронные изделия в России на 15–30% с 1 марта.
Уведомление о корректировке цен направлено ритейлерам компанией ООО «Барилла Рус», занимающей 10% российского рынка макаронных изделий. Об этом сообщили представители торговых сетей со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания «Коммерсант».

Стоит учитывать, что бренд Barilla является одним из самых популярных в России.

Из 24 позиций импортного ассортимента большинство наименований подорожает на указанный процент (15-30%), лишь два продукта изменятся в цене незначительно.

Рост цен связан с увеличением таможенных пошлин на товары из «недружественных» стран, откуда Barilla импортирует 20% своей продукции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев извинился перед судьей за свою грубость в порыве эмоций и обвинения в предвзятости к русским.

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