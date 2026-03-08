Россиян предупредили о штрафе за хранение колясок и велосипедов в подъезде
Доцент Моисеев: Россиянам грозит штраф до 15 тысяч за коляски и велосипеды в подъезде
Жителям многоквартирных домов грозит штраф до 15 тысяч рублей за хранение колясок и велосипедов в подъезде, если эти предметы мешают проходу или создают угрозу безопасности. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
Он отметил, что ответственность за захламление подъездов предусмотрена статьёй 20.4 КоАП РФ. Штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей грозит в том случае, если вещи создают пожароопасную ситуацию, блокируют пути эвакуации или представляют опасность для соседей.
Моисеев напомнил, что запреты на загромождения прописаны в постановлениях Госстроя — они действуют уже много лет и никто их не отменял. Например, согласно этим документам, лестничные площадки нельзя заполнять бытовыми предметами.
