Юрист раскрыл нечестные уловки платных медклиник
Пациент приходит на прием к терапевту, неврологу, гинекологу или ЛОРу, сдает анализы, делает УЗИ и рассчитывает на стандартную помощь. Но именно в этой повседневной медицине людям чаще всего навязывают лишние платные услуги.
По словам члена Ассоциации юристов России и эксперта по защите прав потребителей Антона Арифулина в беседе с «Лентой.ру», правила оказания платных медицинских услуг в России обязывают клиники заключать письменный договор, заранее сообщать информацию о конкретной услуге и специалисте, возможных рисках и последствиях, ожидаемом результате, а после оплаты выдавать кассовый чек. Избыточные назначения —одна из самых распространенных схем, отметил он.
По словам Арифулина, после обычной жалобы пациенту нередко предлагают сразу комплекс — расширенный пакет анализов, курс капельниц, уколы, череду повторных приемов и длительное наблюдение. При этом человеку могут не объяснить, зачем нужен каждый пункт, почему это требуется именно сейчас и какие медицинские основания есть для такого объема платной помощи. Отдельное внимание, подчеркнул эксперт, стоит уделять назначениям лекарств.
Сам по себе побочный эффект не доказывает обман, однако юридические вопросы возникают, если пациента не предупредили о возможных нежелательных реакциях, не оформили информированное добровольное согласие, не внесли назначения в медкарту или не выдали документы по итогам приема. Еще одна схема, рассказал юрист, связывается с обзвоном пенсионеров. Недобросовестные клиники приглашают их на обследование под видом госпрограммы или социальной акции, а затем на месте заявляют о якобы тяжелом диагнозе, требующем срочного лечения. После этого человека торопят с оплатой, убеждая, что это лишь рассрочка без переплаты.
Как пояснил Арифулин, в тот же день пациента могут отправить на первые процедуры, чтобы при попытке расторгнуть договор удержать значительную сумму за «якобы уже оказанные услуги». В таких случаях он советует не подписывать документы сразу, требовать полный текст договора, проверять, с кем он заключается, какова итоговая стоимость, есть ли кредитный договор с банком и какие услуги включаются в расчет.
Кроме того, клиники, по словам эксперта, иногда подменяют бесплатную помощь платной, хотя в стране действует программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Если пациенту заявляют, что консультация, обследование или лечение возможны только за деньги, несмотря на то что они входят в ОМС, это может быть основанием для жалобы и требования вернуть средства.
