Юрист раскрыл нечестные уловки платных медклиник

08 марта 2026, 20:57

Юрист Арифулин: клиентов медклиник часто обманывают в будничных услугах

Фото: istockphoto/sudok1

Пациент приходит на прием к терапевту, неврологу, гинекологу или ЛОРу, сдает анализы, делает УЗИ и рассчитывает на стандартную помощь. Но именно в этой повседневной медицине людям чаще всего навязывают лишние платные услуги.