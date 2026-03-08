Россиянам раскрыли, при каком доходе их семьи будут получать пособие
РИА Новости: Семья в РФ вправе получать пособие при среднем доходе не выше 10% от ПМ
Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10%. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.
Она пояснила, что речь идёт о многодетных семьях с доходом менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ). Таким образом, поддержку смогут получать не только малоимущие, но и те семьи, чьи доходы незначительно, до 10%, выше установленного порога.
По сведениям эксперта, благодаря новым критериям количество семей, имеющих право на пособие, может увеличиться почти в полтора раза — с 20% до 30%.
