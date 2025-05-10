Финансит Бархота рассказал, куда пенсионерам опасно вкладывать деньги

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Финансовые пирамиды и высокорисковые активы могут представлять серьёзную угрозу для пенсионеров, сообщил агентству «ПРАЙМ» эксперт банковского рынка Андрей Бархота
Он подчеркнул, что людям пожилого возраста следует особенно тщательно подходить к вопросам инвестирования.
Прежде всего, по словам Бархоты, пенсионерам стоит отказаться от вложений в акции и высокодоходные облигации. Эти инструменты требуют не только знаний и опыта, но и эмоциональной устойчивости, так как колебания рынка могут привести к финансовым убыткам и стрессу.
Не меньшую опасность представляют финансовые пирамиды, участие в которых, как уточнил Бархота, нередко заканчивается полной потерей вложенных средств. Подобные схемы краткосрочны и не предоставляют никаких гарантий возврата денег.
В качестве более надёжной альтернативы специалист рекомендует рассмотреть банковские вклады, инвестиции в золото или недвижимость — активы, которые обладают большей стабильностью и сохраняют свою стоимость в долгосрочной перспективе.
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Прежде всего, по словам Бархоты, пенсионерам стоит отказаться от вложений в акции и высокодоходные облигации. Эти инструменты требуют не только знаний и опыта, но и эмоциональной устойчивости, так как колебания рынка могут привести к финансовым убыткам и стрессу.
«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причём не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически», — отметил эксперт.
Не меньшую опасность представляют финансовые пирамиды, участие в которых, как уточнил Бархота, нередко заканчивается полной потерей вложенных средств. Подобные схемы краткосрочны и не предоставляют никаких гарантий возврата денег.
В качестве более надёжной альтернативы специалист рекомендует рассмотреть банковские вклады, инвестиции в золото или недвижимость — активы, которые обладают большей стабильностью и сохраняют свою стоимость в долгосрочной перспективе.
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Дайана Хусинова