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Финансит Бархота рассказал, куда пенсионерам опасно вкладывать деньги

Фото: istockphoto / sommart

Фото: istockphoto / sommart

Финансовые пирамиды и высокорисковые активы могут представлять серьёзную угрозу для пенсионеров, сообщил агентству «ПРАЙМ» эксперт банковского рынка Андрей Бархота
Он подчеркнул, что людям пожилого возраста следует особенно тщательно подходить к вопросам инвестирования.

Прежде всего, по словам Бархоты, пенсионерам стоит отказаться от вложений в акции и высокодоходные облигации. Эти инструменты требуют не только знаний и опыта, но и эмоциональной устойчивости, так как колебания рынка могут привести к финансовым убыткам и стрессу.

«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причём не только по причине их рисковой природы, но и потому, что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование и подорвать их психологически», — отметил эксперт.

Не меньшую опасность представляют финансовые пирамиды, участие в которых, как уточнил Бархота, нередко заканчивается полной потерей вложенных средств. Подобные схемы краткосрочны и не предоставляют никаких гарантий возврата денег.

В качестве более надёжной альтернативы специалист рекомендует рассмотреть банковские вклады, инвестиции в золото или недвижимость — активы, которые обладают большей стабильностью и сохраняют свою стоимость в долгосрочной перспективе.

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#активы
В Татарстане увеличилось потребление электроэнергии
09 мая 2025, 13:54

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Потребление электроэнергии в Татарстане в апреле увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 2,92 млрд кВт*ч, рост связан промышленным производством.
«Потребление электроэнергии нарастили предприятия нефтепереработки и нефтедобычи, автопрома, производители электрооборудования, а также тепловые электростанции (на собственные нужды)», — рассказал изданию «Татар-информ» директор регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков.
Выросло и производство электроэнергии. В частности. кратный рост выработки электричества в апреле произошёл на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ГЭС «Татэнерго», а также на Лемаевской парогазовой установке на «Нижнекамскнефтехиме».

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#татарстан
#электричество
#электроэнергия
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Reuters: Украина рассматривает возможность отказа от доллара
08 мая 2025, 09:13

Фото: iStock/Oakozhan

Украина рассматривает возможность отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, слова которого приводит Reuters.
Отмечается, что отказ от американской валюты может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.

Пышный подчеркнул, что ситуация вынуждает Нацбанк Украины пересмотреть вопрос о том, должен ли стать евро базовой валютой для гривны вместо доллара.

При этом глава учреждения добавил, что сейчас операции с американским долларов продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины, однако доля сделок, номинированных в евро, растёт в большинстве сегментов.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не вернёт долги партнерам в течение следующих 30 лет.

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#украина
#доллар
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#валюта
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#долги
#операции
#экономика
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Для участников конкурса российских брендов «Знай наших» открыли 11 номинаций
07 мая 2025, 17:11

Фото: istockphoto.com/Seng kui Lim

Заявки по пяти основным и шести специальным номинациям принимаются от желающих принять участие в третьем сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», конкурс проводит Агентство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ.
«В основные номинации входят «Высокие технологии», «Продукты питания», «Информационные технологии», «Потребительские товары» и «Креатив». Специальные номинации — это «Бренды малых городов», «Молодёжные бренды», «Кавказские бренды», «Бренды исторических регионов», «Культурный код» и «Комфортная жизнь для защитников Отечества», — говорится в сообщении.
Участие в конкурсе могут принять малые и средние предприниматели. Обязательными условием является рост продаж, кроме того, локализация бизнеса должна составлять не менее 30%.

Заявки на участие принимаются до 15 мая. Подробнее узнать о конкурсе можно на его официальном сайте.

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#аси
#конкурс
#россия
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В России выделят миллиарды рублей на разработку самолетов будущего
Россия потратит миллиарды рублей на проекты самолетов будущего
07 мая 2025, 10:25

Фото: istockphoto/Dushlik

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выставила многомиллиардный тендер на выбор исполнителя научно-исследовательских работ (НИР) «Интеграл». Проект связан с разработкой авиационного оборудования и гражданских самолетов.
Общий объем тендера составляет 13,44 миллиарда рублей, сообщает РБК. В эту сумму входит и оплата работы специалистов, которые будут задействованы в исследованиях. Их средняя зарплата составит 87,3-94,4 тысячи рублей в месяц. Победитель тендера станет известен 16 мая.

В 2023 году гендиректор «Интеграла» рассказал о разработке широкофюзеляжного самолета, который сможет преодолевать 10 тысяч километров. Для региональных перелетов разрабатывался самолет «Регион-интеграл» на 40 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в России начались первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. На разработку новой версии «Ту-144» намерены выделить 4,2 миллиарда рублей.

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#самолет
#испытания
#проект
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Экономист не согласился с прогнозом Дерипаски по курсу рубля
Экономист Денис Ракша исключил рост доллара до 125 рублей
06 мая 2025, 17:35

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Экономист Денис Ракша не согласен с прогнозом Олега Дерипаски по курсу доллара к рублю. Ранее предприниматель не исключил, что рубль будет плавно ослабевать и в итоге стоимость одного доллара может дойти до 125 рублей.
Эксперт заявил, что нет никаких предпосылок для снижения курса рубля. Наоборот экономике России выгодно, чтобы рубль укреплялся.

«В России ЦБ и Минфин на двоих управляют курсом рубля. До тех пор пока по их решению рубль будет оставаться крепким, ни о каких 115-125 рублей за доллар даже близко речи не идет», – отметил Ракша в беседе с «Татар-информом».
По мнению экономиста, прогноз Дерипаски мог бы иметь обоснования, если в России было рыночное курсообразование. ЦБ за счет крепкого рубля намерен бороться с инфляцией. При этом Ракша отметил, что Минфину выгодно ослабление рубля для пополнения бюджета.

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