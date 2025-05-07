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В России выделят миллиарды рублей на разработку самолетов будущего

Россия потратит миллиарды рублей на проекты самолетов будущего
Фото: istockphoto/Dushlik

Фото: istockphoto/Dushlik

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выставила многомиллиардный тендер на выбор исполнителя научно-исследовательских работ (НИР) «Интеграл». Проект связан с разработкой авиационного оборудования и гражданских самолетов.
Общий объем тендера составляет 13,44 миллиарда рублей, сообщает РБК. В эту сумму входит и оплата работы специалистов, которые будут задействованы в исследованиях. Их средняя зарплата составит 87,3-94,4 тысячи рублей в месяц. Победитель тендера станет известен 16 мая.

В 2023 году гендиректор «Интеграла» рассказал о разработке широкофюзеляжного самолета, который сможет преодолевать 10 тысяч километров. Для региональных перелетов разрабатывался самолет «Регион-интеграл» на 40 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в России начались первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. На разработку новой версии «Ту-144» намерены выделить 4,2 миллиарда рублей.

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#испытания
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Экономист Денис Ракша исключил рост доллара до 125 рублей
06 мая 2025, 17:35

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Экономист Денис Ракша не согласен с прогнозом Олега Дерипаски по курсу доллара к рублю. Ранее предприниматель не исключил, что рубль будет плавно ослабевать и в итоге стоимость одного доллара может дойти до 125 рублей.
Эксперт заявил, что нет никаких предпосылок для снижения курса рубля. Наоборот экономике России выгодно, чтобы рубль укреплялся.

«В России ЦБ и Минфин на двоих управляют курсом рубля. До тех пор пока по их решению рубль будет оставаться крепким, ни о каких 115-125 рублей за доллар даже близко речи не идет», – отметил Ракша в беседе с «Татар-информом».
По мнению экономиста, прогноз Дерипаски мог бы иметь обоснования, если в России было рыночное курсообразование. ЦБ за счет крепкого рубля намерен бороться с инфляцией. При этом Ракша отметил, что Минфину выгодно ослабление рубля для пополнения бюджета.

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Депутат Никита Чаплин предложил новый способ надбавки к зарплате
06 мая 2025, 16:40

Фото: istockphoto/Vershinin

В Госдуме предложили необычный способ увеличения зарплат россиян. Депутат Никита Чаплин предложил ввести надбавку за так называемую верность организации.
Предлагается установить доплату за беспрерывность работы в одном и том же учреждении. Надбавка может быть и в форме процентов от оклада.

«Надбавка за стаж — это не просто приятный бонус, а вполне реальная возможность повысить свою зарплату. Она представляет собой стимулирующую выплату, своего рода премию, которая учитывает накопленный опыт и преданность сотрудника компании», — сказал Чаплин NEWS.ru.
Депутат отметил, что бонус может рассчитываться по следующему принципу: за 10 лет работы — 10%, за 20 лет — 20%.Не исключается и фиксированная сумма.

В Минэкономразвития ожидают, что средняя номинальная зарплата россиян к 2028 году составит 132,9 тысячи рублей.

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Эксперт Соболев спрогнозировал, какой будет курс рубля на этой неделе
06 мая 2025, 15:45

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Курс рубля, по прогнозу эксперта, останется в рамках умеренных колебаний на текущей неделе. По словам начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, до конца недели доллар будет торговаться в диапазоне от 79 до 86,5 рубля, евро — от 88 до 96 рублей, а юань — в пределах 10,8–11,8 рубля. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» 6 мая.
На 6 мая Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 81,9 рубля, евро — 92,9 рубля, а юаня — 11,3 рубля. Между тем, по информации Московской биржи, 5 мая китайская валюта торговалась на уровне 11,2 рубля.

«В первой половине мая существенных изменений в действующей динамике рублевых инструментов, вероятно, не предвидится. Длинные выходные снизят торговую активность на валютном рынке, а основные факторы, влияющие на курс, остаются связаны с геополитикой», — отметил Соболев.

Напомним, 8 апреля Центробанк сообщал об укреплении рубля в марте, что объясняется положительным торговым балансом и повышенным интересом к рублевым активам. В то же время индекс Мосбиржи по итогам месяца продемонстрировал снижение, чему способствовали как внешнеполитические риски, так и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

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#центробанк
#рф
#рубль
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Эксперт Гулиев: Европа не сможет полностью загрузить хранилища газом к ноябрю
Эксперт Гулиев усомнился в заполненности европейских хранилищ газом к ноябрю
05 мая 2025, 19:50

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Европейским странам скорее всего не удастся достичь целевого значения заполненности газовых хранилищ к 1 ноября. И это несмотря на то, что объёмы закачки сейчас достигли рекордного уровня.
Таким прогнозом поделился с «Известиями» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень запасов в подземном хранилище газа (ПХГ) Европы в мае 2025 года на 36% ниже этого показателя годом ранее.

«Сейчас обсуждаются возможные послабления требований к уровню заполненности ПХГ. В частности, могут снизить планку до 83% к 1 ноября или даже до 75%, но с переносом срока на 1 декабря», — считает эксперт.

По его словам, уже одни только подобные дискуссии оказывают влияние на динамику спотовых цен на газ. Пока ситуация на европейском рынке энергоносителей выглядит стабильной, особенно с учётом снижения импорта Китаем сжиженного природного газа (СПГ). Однако этот фактор будет иметь лишь краткосрочный эффект, заключил Гулиев.

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#эксперт
#газ
#мгимо
#европа
#китай
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Оценены риски увеличения безработицы из-за роботизации производства
Александр Разуваев оценил риск роста безработицы из-за роботизации производства
05 мая 2025, 16:56

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил вероятность увеличения безработицы из-за роботизации производственного процесса.
Как было отмечено, на сегодняшний день этот вопрос не стоит остро. Нет оснований говорить о вытеснении живой рабочей силы, отметил Разуваев в беседе с «Татар-информом».

«Минэкономразвития на этот год оценивает дефицит на рынке труда в 2,4 млн человек. Роботизация как раз и внедряется для того, чтобы как-то людей заменять и с дефицитом рабочей силы бороться. Я не считаю, что роботизация решит проблему нехватки рабочих рук», – сказал собеседник агентства.
Разуваев также подчеркнул, что Россия входит в топ-10 стран по внедрению роботизации. Сама работа в этом направлении отражается в виде качества экономики государства.

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#россия
#работа
#человек
#дефицит
#безработица
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