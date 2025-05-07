В России выделят миллиарды рублей на разработку самолетов будущего

Курс рубля, по прогнозу эксперта, останется в рамках умеренных колебаний на текущей неделе. По словам начальника отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, до конца недели доллар будет торговаться в диапазоне от 79 до 86,5 рубля, евро — от 88 до 96 рублей, а юань — в пределах 10,8–11,8 рубля. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями» 6 мая.