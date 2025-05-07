В России выделят миллиарды рублей на разработку самолетов будущего

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выставила многомиллиардный тендер на выбор исполнителя научно-исследовательских работ (НИР) «Интеграл». Проект связан с разработкой авиационного оборудования и гражданских самолетов.
Общий объем тендера составляет 13,44 миллиарда рублей, сообщает РБК. В эту сумму входит и оплата работы специалистов, которые будут задействованы в исследованиях. Их средняя зарплата составит 87,3-94,4 тысячи рублей в месяц. Победитель тендера станет известен 16 мая.
В 2023 году гендиректор «Интеграла» рассказал о разработке широкофюзеляжного самолета, который сможет преодолевать 10 тысяч километров. Для региональных перелетов разрабатывался самолет «Регион-интеграл» на 40 пассажиров.
Ранее сообщалось, что в России начались первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. На разработку новой версии «Ту-144» намерены выделить 4,2 миллиарда рублей.
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В 2023 году гендиректор «Интеграла» рассказал о разработке широкофюзеляжного самолета, который сможет преодолевать 10 тысяч километров. Для региональных перелетов разрабатывался самолет «Регион-интеграл» на 40 пассажиров.
Ранее сообщалось, что в России начались первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета. На разработку новой версии «Ту-144» намерены выделить 4,2 миллиарда рублей.
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Манцаев Рамиль