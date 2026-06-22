Финансовые аналитики озвучили прогнозы по ключевой ставке
В 2026 году Банк России вряд ли опустит ключевую ставку ниже 12,5%. Наиболее вероятный диапазон значений, согласно обновлённым прогнозам, составит 12,75–13%, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.
Корректировка ожиданий связана с решением ЦБ, принятым в июне, и жёсткими сигналами, которые регулятор направил рынку. На недавней пресс‑конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Алексей Заботкин дали понять, что прогноз по ключевой ставке на 2026 год может быть пересмотрен в сторону повышения уже в июле.
По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, опасения регулятора вызваны новыми возможностями правительства. Теперь власти могут наращивать расходы без официальной корректировки бюджетных параметров и дополнительных согласований с Госдумой. Как утверждает эксперт, это ставит под вопрос устойчивость текущего снижения инфляции.
В Банке России исходят из того, что сохранение высокого бюджетного дефицита, вероятно, потребует более жёсткой денежно‑кредитной политики. Только так получится эффективно сдерживать инфляционные процессы, говорится в статье.
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