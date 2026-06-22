Финансовые аналитики озвучили прогнозы по ключевой ставке

22 июня 2026, 03:51

«Известия»: падение ключевой ставки ниже 12% в 2026 году маловероятно

Фото: istockphoto/IUshakovsky

В 2026 году Банк России вряд ли опустит ключевую ставку ниже 12,5%. Наиболее вероятный диапазон значений, согласно обновлённым прогнозам, составит 12,75–13%, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.