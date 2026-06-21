Стало известно, сколько будет стоит игра GTA VI

21 июня 2026, 23:58

GamesRadar: GTA VI обойдётся покупателю в 7,5 тыс. рублей

Фото: istockphoto/EKKAPHAN CHIMPALEE

На сайте французской розничной сети Fnac ненадолго появилась страница, посвящённая игре Grand Theft Auto VI, с указанием цен на несколько версий проекта. Базовая стоила €90 (около 7,5 тыс. руб.), а две дополнительные — €120 и €200 (примерно 10,1 тыс. и 16,8 тыс. руб. соответственно), сообщает GamesRadar.