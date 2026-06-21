Стало известно, сколько будет стоит игра GTA VI
На сайте французской розничной сети Fnac ненадолго появилась страница, посвящённая игре Grand Theft Auto VI, с указанием цен на несколько версий проекта. Базовая стоила €90 (около 7,5 тыс. руб.), а две дополнительные — €120 и €200 (примерно 10,1 тыс. и 16,8 тыс. руб. соответственно), сообщает GamesRadar.
Вскоре после того, как новость разошлась в профильных СМИ и социальных сетях, доступ к странице на сайте магазина временно закрыли. Когда ресурс снова стал доступен, информацию о ценах уже удалили.
На текущий момент официальных данных о стоимости GTA VI нет. Вероятно, указанные суммы представляли собой технические или предварительные «заглушки», которые ритейлеры часто размещают до старта приёма предзаказов. Официально в продажу игра поступит 25 июня.
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