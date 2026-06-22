Иранская делегация отказалась от рукопожатий с американцами в Швейцарии

22 июня 2026, 00:56

Фото: istockphoto/panida wijitpanya

Члены делегации Ирана не стали участвовать в традиционной церемонии рукопожатия с представителями США во время переговоров о реализации меморандума о взаимопонимании в Швейцарии. Об этом сообщает агентство Tasnim.





По данным издания, организаторы встречи и американская сторона изначально планировали провести символический ритуал: перед началом переговоров делегации должны были обменяться рукопожатиями на камеру. Кроме того, предусматривались совместные фотографии, однако иранская сторона отвергла оба предложения.



«Глава иранской переговорной команды и переговорная команда выступили против этих формальностей и заявили, что не будут присутствовать на фотосессии с американской делегацией», — сообщил Телеграм-канал агентства.