Иранская делегация отказалась от рукопожатий с американцами в Швейцарии
Члены делегации Ирана не стали участвовать в традиционной церемонии рукопожатия с представителями США во время переговоров о реализации меморандума о взаимопонимании в Швейцарии. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным издания, организаторы встречи и американская сторона изначально планировали провести символический ритуал: перед началом переговоров делегации должны были обменяться рукопожатиями на камеру. Кроме того, предусматривались совместные фотографии, однако иранская сторона отвергла оба предложения.
«Глава иранской переговорной команды и переговорная команда выступили против этих формальностей и заявили, что не будут присутствовать на фотосессии с американской делегацией», — сообщил Телеграм-канал агентства.
В сети распространились кадры с места проведения переговоров. На них видно, как члены иранской делегации проходят мимо камер.
При этом вице‑президент США Джей Ди Вэнс, принимавший участие во встрече, дал позитивную оценку переговорному процессу. Он отметил достигнутый прогресс по вопросам, связанным с Ливаном.