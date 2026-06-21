США могут разблокировать активы Ирана в обмен на допуск ООН к ядерным объектам страны

21 июня 2026, 06:17

Axios: США могут разблокировать $6 млрд замороженных активов Ирана

Фото: istockphoto/wildpixel

США рассматривают возможность разморозки части иранских активов в обмен на допуск инспекторов ООН к ядерным объектам страны. Об этом сообщает Axios.