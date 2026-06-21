США могут разблокировать активы Ирана в обмен на допуск ООН к ядерным объектам страны
США рассматривают возможность разморозки части иранских активов в обмен на допуск инспекторов ООН к ядерным объектам страны. Об этом сообщает Axios.
По итогам первого раунда переговоров, прошедших в Швейцарии, американская делегация выдвинула соответствующее предложение. Тегеран получит доступ к $6 млрд, замороженным ранее, в целях гуманитарных нужд. Взамен Вашингтон рассчитывает добиться права организовать инспекции ядерных объектов силами специалистов ООН.
Технические консультации между США и Ираном запланированы на 21 июня в Бюргенштоке (Швейцария). К переговорному процессу также присоединятся представители Пакистана и Катара.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. Стороны конфликта заключили перемирие, которое в ближайшем будущем может превратиться в полноценный договор о завершении боевых действий.
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