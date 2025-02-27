«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина

Звезда российского кино Данила Козловский одержал победу в суде над главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в жизни за границей и подстрекании на митинги и протесты. Текст с подтверждением судебного решения Бородин опубликовал днем 26 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.