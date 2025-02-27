Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина

«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина

Козловский выиграл суд против Бородина с требованием опровержения лжи в его блоге
Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Звезда российского кино Данила Козловский одержал победу в суде над главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в жизни за границей и подстрекании на митинги и протесты. Текст с подтверждением судебного решения Бородин опубликовал днем 26 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.
Все началось в апреле 2023 года, когда Бородин публично заявил, что Козловский якобы уехал жить за границу и может иметь второе гражданство — американское. Политик уверял, что если это подтвердится, то артисту грозит уголовная ответственность за нарушение закона об уведомлении МВД.

«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
Тогда же Бородин намекал, что разберется и с публикациями актера в соцсетях, которые считал спорными. Он даже бросил вызов, заявив, что ждет от Данилы встречный иск, чтобы выяснить, кто говорит правду.

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Козловский не стал молчать и подал в суд, чтобы защитить свое имя. Он рассказал, что все его доходы — только из России, и это легко проверить в налоговой.

Первый иск актера суд отклонил из-за ошибок в документах, но Данила не сдался. В новом заявлении он потребовал символический рубль за моральный ущерб и публичное опровержение от Бородина. Как итог: суд признал слова Бородина ложью, порочащей репутацию звезды.

В мае 2024 года Козловский делился своими чувствами относительно ситуации.

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — порадовал подписчиков актер.
Он сказал, что ему важно было поставить точку в этой истории и доказать, что он живет в Москве и всегда любил свой дом.

26 февраля 2025 года Telegram-канале Бородина появился пост, начинающихся со слов «опровержение», который подтверждает, что суд признал обвинения Бородина в адрес актера недостоверными.

Читайте также:

«От него несет»: Бари Алибасов опозорил Юрия Лозу

Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#гражданство
#суд
#кино
#актёр
#нарушение
#звёзды
#ущерб
#telegram
#доходы
«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей
26 февраля 2025, 22:23

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Американская актриса Майки Мэдисон узнала о Масленице от российского артиста Юры Борисова, с которым снялась в фильме «Анора». Она не знала, что подобный праздник существует, но отметила логичность его проведения и угостилась блинами.
Майки Мэдисон приходила на шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC. Актриса поделилась, что Юра Борисов показал, как справляют Масленицу. Для этого звезды «Аноры» отправились в американский лес, дабы сжечь там импровизированное чучело из палок и одежды российского актера.

«Утром они приготовили блины, мы их съели. Мне понравилось. Потом Юра сказал, что нам нужно поехать в лес, построить чучело и поджечь его. Я даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично», — откровенничала Майки Мэдисон.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.

Читайте также:

«От него несет»: Бари Алибасов опозорил Юрия Лозу

«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме

«Портрет в стиле ню»: Прохор Шаляпин рассказал, что дарит своим женщинам на 8 марта
#актёр
#масленица
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«От него несет»: Бари Алибасов опозорил Юрия Лозу
26 февраля 2025, 21:44

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

В новом интервью продюсер Бари Алибасов прошелся по певцу Юрию Лозе. Заслуженный артист в оскорбительной форме объявил, что композитор плохо следит за личной гигиеной.
По словам Алибасова, исполнитель хита «Плот» не принимал душ перед выходом на сцену во время гастролей «Интеграла». Из-за этого его якобы сторонились другие артисты, утверждает 77-летний продюсер.

«Тот же Лоза выходит на сцену вонючий. Невозможно стоять рядом. Весь грязный. Все вот эти вот манжики [манжеты], все черное, весь черный. От него несет», — откровенничал Бари в беседе с NEWS.ru.

Алибасов уточнил, что Юрий Лоза все время стоял на расстоянии 6−10 метров от артистов, поскольку «от него воняло».

Продюсер уверяет, что певца долгое время уговаривали помыться, однако он якобы ходил в душ раз в три года.

Ранее сообщалось, что певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.

Читайте также:

«Трудно строить планы в 80 лет»: Лоза поздравил Антонова с юбилеем

Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт

«Эстрадный междусобойчик»: Юрий Лоза высказался о проведении «Интервидения» в России
#душ
#продюсер
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скончалась звезда «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
26 февраля 2025, 21:28

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)

Американская актриса Мишель Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Мама Мишель нашла ее тело примерно в восемь утра в среду в квартире элитного жилого комплекса One Columbus Place в Нью-Йорке. Некоторое время назад американская актриса перенесла операцию по пересадке печени. Точные причины смерти еще уточняются.

Фанаты артистки отмечали, что в последнее время она выглядела изможденной и хрупкой.

Публика знала Мишель Трахтенберг по картине «Евротур», сериалам «Баффи» и «Сплетница».

Ранее сообщалось, что иранский актер кино и ТВ, диктор и радиоведущий, известный артист дубляжа Манучехр Вализаде скончался на 85 году жизни. Причиной смерти стала болезнь легких.

Манучехра Вализаде госпитализировали пару недель назад. Медики делали все необходимое, чтобы спасти актера, однако он все равно скончался.

Читайте также:

В Альбукерке в хосписе скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#смерть
#актриса
#сериал
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
26 февраля 2025, 21:21

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN снова сыграл князя Владимира в одноимённой этно-опере. Премьера постановки состоялась 5 февраля в Кремлёвском дворце, а 26 февраля спектакль сыграли в Петербурге.
Певец исполняет в опере главную роль и благодаря гриму и костюмам преображается до неузнаваемости. В беседе с «КП-Петербург» он рассказал, что за время действия ему приходится несколько раз переодеваться. Сначала он выходит на сцену в шубе и доспехах, а затем за кулисами постепенно снимает одежду и в конце остаётся только в холщовых штанах и рубахе.

Журналист издания не устояла и всё-таки спросила у певца, будет ли на нём нижнее бельё. Ранее SHAMAN признавался, что не носит его.

«Что-то сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье. Потому что его ещё и не было», – с намёком ответил исполнитель хита «Я русский».
Также артист признался, что в зале будет присутствовать Екатерина Мизулина. Так совпало, что она приехала в Петербург с рабочей поездкой и вечером решила посетить спектакль.

Читайте также:

Мизулина пришла поддержать SHAMAN'а, пока он играет любовь с другой на сцене: состоялась премьера оперы «Князь Владимир»

Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео

Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта
#shaman
#певец
#журналист
#спектакль
#премьера
#отношения
#артист
#санкт-
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме
26 февраля 2025, 21:02

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)

Катя Лель рассказала о пугающей истории из роддома. Когда будущая певица родилась, врачи перепутали её с мальчиком.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» стала гостьей шоу «Ваша Наташа». В беседе с Натальей Подольской она рассказала, что её маме в роддоме принесли какого-то чужого малыша. К счастью, женщина запомнила лицо новорождённой сразу же после родов и вовремя забила тревогу. Семейная история заставила Лель поволноваться, когда она сама рожала ребёнка.

«Когда я приехала на роды, очень сильно волновалась, что моего ребенка подменят. Бзик. Почему – расскажу. Моей маме принесли вместо меня какого-то рыжего мальчишку после родов. Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: «Это ваш ребенок». Мама говорит: «Подождите, это не моя девочка». Это хорошо, что мама меня запомнила», – рассказала Катя Лель.
Также звезда попросила позволить охранникам дежурить у дверей, чтобы они увидели её дочь после родов. Лель поделилась, что роды были сложными и продолжались, по её словам, целых 17 часов.

Читайте также:

«У меня нет «джаги», даже «мармелада»: Вика Цыганова возмутилась присуждением Кате Лель звания заслуженной артистки России

Катя Лель и исполнительница хита Sigma Boy Светлана Чертищева выпустят совместный трек

Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России
#ребёнок
#история
#женщина
#роды
#девочка
#мама
#роддом
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате