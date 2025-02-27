«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)
Звезда российского кино Данила Козловский одержал победу в суде над главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в жизни за границей и подстрекании на митинги и протесты. Текст с подтверждением судебного решения Бородин опубликовал днем 26 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.
Все началось в апреле 2023 года, когда Бородин публично заявил, что Козловский якобы уехал жить за границу и может иметь второе гражданство — американское. Политик уверял, что если это подтвердится, то артисту грозит уголовная ответственность за нарушение закона об уведомлении МВД.
Тогда же Бородин намекал, что разберется и с публикациями актера в соцсетях, которые считал спорными. Он даже бросил вызов, заявив, что ждет от Данилы встречный иск, чтобы выяснить, кто говорит правду.
Козловский не стал молчать и подал в суд, чтобы защитить свое имя. Он рассказал, что все его доходы — только из России, и это легко проверить в налоговой.
Первый иск актера суд отклонил из-за ошибок в документах, но Данила не сдался. В новом заявлении он потребовал символический рубль за моральный ущерб и публичное опровержение от Бородина. Как итог: суд признал слова Бородина ложью, порочащей репутацию звезды.
В мае 2024 года Козловский делился своими чувствами относительно ситуации.
26 февраля 2025 года Telegram-канале Бородина появился пост, начинающихся со слов «опровержение», который подтверждает, что суд признал обвинения Бородина в адрес актера недостоверными.
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Тогда же Бородин намекал, что разберется и с публикациями актера в соцсетях, которые считал спорными. Он даже бросил вызов, заявив, что ждет от Данилы встречный иск, чтобы выяснить, кто говорит правду.
Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)
Козловский не стал молчать и подал в суд, чтобы защитить свое имя. Он рассказал, что все его доходы — только из России, и это легко проверить в налоговой.
Первый иск актера суд отклонил из-за ошибок в документах, но Данила не сдался. В новом заявлении он потребовал символический рубль за моральный ущерб и публичное опровержение от Бородина. Как итог: суд признал слова Бородина ложью, порочащей репутацию звезды.
В мае 2024 года Козловский делился своими чувствами относительно ситуации.
Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)
«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — порадовал подписчиков актер.Он сказал, что ему важно было поставить точку в этой истории и доказать, что он живет в Москве и всегда любил свой дом.
26 февраля 2025 года Telegram-канале Бородина появился пост, начинающихся со слов «опровержение», который подтверждает, что суд признал обвинения Бородина в адрес актера недостоверными.
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Мария Моисеева