В Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей

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Необходимо расширить действие материнского капитала на последующих детей с прогрессирующей ставкой 25%. Так считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«На моей памяти сейчас четвёртое продление программы материнского капитала с 2008 года. Это единственная действующая и мотивирующая демографическая мера поддержки наших молодых семей», — заявила Останина в беседе с RT.
Депутат считает необходимым сделать так, чтобы маткапитал распространялся на второго, третьего и последующих детей. При этом ставка должна прогрессировать на 25%.
Останина также выразила надежду на то, что данная мера поддержки продолжит действовать и после 2030 года.
С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».
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