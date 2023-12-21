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Финансовый эксперт рассказала россиянам, как быстро погасить ипотеку

Эксперт Волкова: Быстро погасить ипотеку поможет дополнительный платёж
21 декабря 2023, 07:51
Фото: iStock/Boy Wirat

Фото: iStock/Boy Wirat

Финансовый консультант Татьяна Волкова посоветовала россиянам для быстрого погашения ипотеки увеличить доход. Об этом пишут «Известия».
Эксперт добавила, что думать над способами повысить заработок необходимо ежедневно.

«Устраивайте мозговой штурм, накидывайте варианты. Если делать это целенаправленно и регулярно, то результат не заставит себя ждать», — цитирует издание слова собеседницы.


Возможность погасить ипотеку досрочно есть у каждого гражданина, если он использует для этого несколько приёмов, продолжила Волкова. Главным способом быстро закрыть займ является совершение в каждую дату платежа дополнительного платежа, размер которого каждый должен определить самостоятельно.

«В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно, в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесенная сумма идет в основной долг. Так один дополнительный месячный платеж может сэкономить вам от 10 до 30 месяцев платежей», — объяснила специалист.

Кроме того, Татьяна Волкова порекомендовала максимально использовать возможности, которые предоставляет налоговая система. Так, соответствующие вычеты можно направить на погашение ипотеки, вновь сокращая срок платежа.

Ещё одним приёмом финансовый консультант назвала инвестиции. Например, это может быть крипторынок или фондовый рынок, однако данная сфера обладает своей спецификой и требует знаний.

«Начинайте какую-то часть — пусть это и небольшая сумма в 3–10% от вашего дохода — инвестировать, изучая инструменты с большей доходностью, чем банковские вклады», — посоветовала Волкова.

Помимо прочего важно научится экономить - например, используя кэшбэк и кредитные карты с рядом преимуществ. При грамотной экономии можно сберечь до 30% от своего бюджета, заключила консультант.

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Минфин США ввёл новые санкции против четырёх компаний и одного танкера
21 декабря 2023, 02:33

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

В Минфине США сообщили о включении в список антироссийских санкций четырёх компания и одного танкера для перевозки нефти. Об этом пишет RT.
Под новые ограничения попали компании Sun Ship Management D и Voliton DMCC из ОАЭ, а также Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited из Китая.

США также ввели санкции в отношении танкера Sanar 15 под флагом РФ.

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«Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин
«Аэрофлот» заявил, что «Россия» скоро получит разрешения и начнет рейсы в Пекин
21 декабря 2023, 01:58

Фото: istockphoto/frentusha

Авиаперевозчик «Россия» в ближайшее время получит все необходимые разрешения для запуска рейсов в Пекин, сообщили в «Аэрофлоте», передает РИА Новости.
Компания ведет переговоры с китайскими авиационными властями относительно временных рейсов до получения официальных разрешений на постоянные перелеты.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры, ожидающие вылетов в Пекин с рейсами «России», будут перевезены другими авиакомпаниями-партнерами. Билеты будут переоформлены без дополнительной оплаты.

Ранее стало известно, что аэропорт Пекина «Дасин» уведомил авиакомпанию «Россия» о временном отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

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В России в 2023 году открыли 30 нефтегазовых месторождений
20 декабря 2023, 23:04

Фото: iStock/FreddyTb

В России в 2023 году было открыто 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 млн тонн и 630 млрд кубометров соответственно. Об этом пишет РИА Новости.
Самыми крупными стали месторождение в Оренбургской области с 7,5 млн тонн нефти, и на шельфе Каспийского моря, с запасами 8,4 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа. Даже на фоне того, что ожидаемые инвестиции в геологоразведку страны оказались меньше ожидаемых (63 млрд руб. против планировавшихся 78,5 млрд), обнаруженные месторождения почти полностью покроют расход энергоресурсов 2023 года.

Так, общие запасы газа на российских месторождения в текущем году оценили в 67 трлн кубометров, которых должно хватить с учётом годовой добычи на ближайшие 90 лет. Заместитель главы госкомиссии по запасам полезных ископаемых Александр Смирнов отметил, что 54% от указанного объёма при этом относятся к трудноизвлекаемым.

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#инвестиции
#нефть
#россия
#газ
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Росстат: За минувшую неделю куриные яйца подорожали на 4,62 процента
20 декабря 2023, 22:03

Фото: iStock/Михаил Руденко

В период с 12 по 18 декабря куриные яйца в России подорожали на 4,62 процента, об этом сообщает Росстат.
«Цены на яйца куриные в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 36 субъектах – на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно», - прокомментировали ситуацию представители Росстата.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что цены на куриные яйца должны стабилизироваться после Нового года. Как отметили в министерстве, нормализация потолка цен будет достигнута благодаря наращивание внутреннего производства продукта, а также ввоз куриных яиц из дружественных стран, таких как Азербайджан и Турция.

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#турция
#росстат
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Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина
OMV заявила об изучении указа Путина по активам для защиты собственных прав
20 декабря 2023, 21:17

Фото: iStock/Cristi Croitoru

Крупнейшая в Центральной Европе австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина о лишении ее и немецкой нефтегазовой Wintershall их прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
По информации РИА Новости, в компании Wintershall детально анализируют сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписан указ, который лишает немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, занимавшихся разработкой Ачимовских отложений Уренгойского месторождения и Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Согласно указу, акционеры из РФ получат в них доли, пропорциональные долям в СП.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ, запрещающий «Газпрому» приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» государств — немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV — до 1 октября 2023 года.

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Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России
#газ
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США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России
20 декабря 2023, 19:14

Фото: iStock/zhengzaishuru

США и их союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил минфин США.
Отмечается, что в скором времени от поставщиков услуг из государств коалиции будут требовать получение подтверждения от контрагентов всякий раз, когда происходит загрузка или отгрузка нефти из России. Также участникам цепочки поставок, которые имеют доступ к детализированным дополнительным затратам, необходимо будет делиться их деталями при соответствующем запросе.

Уточняется, что Вашингтон и его союзники удовлетворены результатами введенных ограничений.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая отрасль также смогла обеспечить потребителей энергоресурсами.

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#сша
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#нефть
#цены
#поставки
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Предприятие из Орехово-Зуева начало производить безглютеновые кондитерские смеси
20 декабря 2023, 18:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковное предприятие «Топ Продукт» начало производить безглютеновую линейку сухих кондитерских смесей. Создание новой линейки расширит доступ к кондитерским продуктам для всех, вне зависимости от диетических ограничений, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Эти продукты дают альтернативу людям, страдающим целиакией, а также тем, кто ведёт здоровый образ жизни и предпочитает продукты без глютена.

«Топ Продукт», расположенный в городском округе Орехово-Зуево, начал работу в 2007 году. Компания производит пряности, приправы и разнообразные кондитерские изделия.
«Объём производства кондитерских изделий в Подмосковье составляет 477 тыс тонн в год. Это 14% от общего объёма производства в России. Хотя с полок торговых сетей ушло много продукции зарубежных производителей, спрос потребителя удовлетворён, никакого ажиотажа не наблюдается», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Он назвал импортозамещение одним из приоритетных направлений развития, в том числе и для кондитерской отрасли.

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#подмосковье
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Россия резко снизила вложения в госдолг США
Россия сократила объем вложений в госдолг США до $31 миллиона в октябре
20 декабря 2023, 17:55

Фото: iStock/dimarik

По итогам октября текущего года Россия снизила объем вложений в госдолг США более чем в два раза в сравнении с сентябрем — до 31 миллиона долларов. Такие данные следуют из опубликованных документов Минфина США.
Сообщается, что в сентябре данный показатель составлял 73 миллионов долларов, следовательно, суммарный объем российских вложений сократился в два раза. По данным ведомства, на долгосрочные гособлигации в октябре пришлось 28 миллионов долларов, сумма краткосрочных составила 3 миллиона долларов.

Напомним, резкое сокращение вложение со стороны России произошло в 2018 году. В апреле их уровень снизился с 96 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда американской валюты.

Ранее сообщалось, что единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия.

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#сша
#россия
#активы
#рф
#доллар
#долги
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300 объектов для бизнеса предоставлены в рамках губернаторских программ в Подмосковье
20 декабря 2023, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль» подмосковному бизнесу предоставили свыше 300 объектов. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Предпринимателям из Подмосковья предоставили объекты на территории региона в рамках программ «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль».

«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей.<…> На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос – нужны новые площади для запуска или расширения производства.<…> В рамках программы «Земля за 1 рубль» мы предоставили уже 157 участков <…> для реализации 131 импортозамещающего проекта. Что касается недвижимости, то здесь бизнес получил 152 объекта в 34 городских округах», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что подать заявку на участи в программах смогут предприниматели, которые развивают или планируют начать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий.

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