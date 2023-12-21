Финансовый эксперт рассказала россиянам, как быстро погасить ипотеку

Фото: iStock/Boy Wirat
Финансовый консультант Татьяна Волкова посоветовала россиянам для быстрого погашения ипотеки увеличить доход. Об этом пишут «Известия».
Эксперт добавила, что думать над способами повысить заработок необходимо ежедневно.
Возможность погасить ипотеку досрочно есть у каждого гражданина, если он использует для этого несколько приёмов, продолжила Волкова. Главным способом быстро закрыть займ является совершение в каждую дату платежа дополнительного платежа, размер которого каждый должен определить самостоятельно.
Кроме того, Татьяна Волкова порекомендовала максимально использовать возможности, которые предоставляет налоговая система. Так, соответствующие вычеты можно направить на погашение ипотеки, вновь сокращая срок платежа.
Ещё одним приёмом финансовый консультант назвала инвестиции. Например, это может быть крипторынок или фондовый рынок, однако данная сфера обладает своей спецификой и требует знаний.
Помимо прочего важно научится экономить - например, используя кэшбэк и кредитные карты с рядом преимуществ. При грамотной экономии можно сберечь до 30% от своего бюджета, заключила консультант.
Читайте также:
Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки
В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе заемщика от страхования
Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка
«Устраивайте мозговой штурм, накидывайте варианты. Если делать это целенаправленно и регулярно, то результат не заставит себя ждать», — цитирует издание слова собеседницы.
«В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно, в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесенная сумма идет в основной долг. Так один дополнительный месячный платеж может сэкономить вам от 10 до 30 месяцев платежей», — объяснила специалист.
Кроме того, Татьяна Волкова порекомендовала максимально использовать возможности, которые предоставляет налоговая система. Так, соответствующие вычеты можно направить на погашение ипотеки, вновь сокращая срок платежа.
Ещё одним приёмом финансовый консультант назвала инвестиции. Например, это может быть крипторынок или фондовый рынок, однако данная сфера обладает своей спецификой и требует знаний.
«Начинайте какую-то часть — пусть это и небольшая сумма в 3–10% от вашего дохода — инвестировать, изучая инструменты с большей доходностью, чем банковские вклады», — посоветовала Волкова.
Помимо прочего важно научится экономить - например, используя кэшбэк и кредитные карты с рядом преимуществ. При грамотной экономии можно сберечь до 30% от своего бюджета, заключила консультант.
Читайте также:
Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки
В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе заемщика от страхования
Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка
Диана Аванесян