Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки

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В России готовят законопроект, который предполагает предоставление семьям финансовой поддержки в размере до 1,8 миллиона рублей для погашения ипотеки при рождении первого и последующих детей, сообщает «Известия».
По согласованному законопроекту, родители смогут получить выплаты в размере 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего. Таким образом, общая сумма поддержки для семей с детьми может достигать 1,8 миллиона рублей для погашения ипотечного кредита.
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Артем Кузьмин