В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе заемщика от страхования

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рост процентной ставки по ипотечным кредитам в случае отказе заемщика от страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данная мера была предложена Центральным банком России и направлена на недопущение существенного роста ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или расторжения договора.
В этих случаях кредитор будет иметь право увеличить процентную ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, которая действовал на момент заключения договора по таким же кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.
Ранее Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичное жилье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак