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Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам

Фото: iStock / Daenin Arnee

Фото: iStock / Daenin Arnee

Один из основных вызовов, с которым сегодня сталкивается девелоперская отрасль, связан с несбалансированностью выборок проектного финансирования и поступлений на эскроу-счета. Об этом финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая рассказала в интервью основателю аналитической команды NZT Rusfond Игорю Шимко.
«Уравнять эти потоки на практике непросто: стартовые расходы при открытии проекта на инфраструктуру, землю, изменение назначения участка требуют значительных средств. Поэтому подход к финансированию в компании дифференцируется. В маржинальных проектах допускается большая гибкость, а в менее прибыльных выборки ограничиваются. Иногда бизнесу приходится идти без авансов, в кредиторскую задолженность», – пояснила Голубничая.

Голубичная уверена, что комфортная для отрасли ставка не может быть универсальной. Всё зависит от структуры конкретного проекта. К примеру, объединение «Южный котел» полностью финансируется за счёт проектных кредитов и не ощущает давления от изменения ключевой ставки.

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Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс по производству упаковок для пищевой продукции в подмосковном Чехове
Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс завода «МолоПак» в Чехове
14 апреля 2025, 20:58

Владимир Путин (Фото: пресс-служба Кремля)

Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове. Благодаря введённым в эксплуатацию мощностям компания «МолоПак» ежегодно сможет выпускать до 1,2 млрд асептических картонных упаковок.
Новый комплекс в Подмосковье будет производить картонные упаковки формата TetraPak для жидких пищевых продуктов, таких как молоко, соки, вино и так далее.

«Мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса. […] В Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. Прежде всего, конечно, поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов с хорошим значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — сказал Владимир Путин.

На предприятие в Чехове приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с учредителем и управляющим директором компании «МолоПак» Тимуром Гущиным. Оба приняли участие в сеансе видеоконференцсвязи с главой государства, посвящённом запуску производства.

Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)

Новый комплекс построен при поддержке федерального Фонда развития промышленности. На реализацию проекта «МолоПак» получил льготный заем - 600 млн. рублей. Запуск производственной площадки позволил дополнительно создать 110 рабочих мест.

«Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся. Я хочу поблагодарить и подчеркнуть важность работы Фонда развития промышленности», — сказал глава региона.

Фото: Екатерина Агеева

Кроме того, Воробьёв поблагодарил президента за поддержку программ промышленной ипотеки, доказавшей свою эффективность. Именно она помогла Тимуру Гущину и его предприятию в реализации третьей очереди строительства., подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)

Производство компания осуществляет по инновационной отечественной технологии. Кроме того, 90% используемого сырья — российское. Бумагу, например, «МолоПак» закупает в Ленинградской области и Коми, полимеры — в Казани, фольгу — у компании «Русал» и так далее. Раньше эти материалы поставлялись из США и Финляндии.

«В 2012 году мы выпустили первую асептическую упаковку для продукции длительного срока хранения полностью российского производства — отечественный тетрапак. Это был наш первый шаг в работе по импортозамещению. Разработанный нами упаковочный материал соответствует всем мировым стандартам. Сегодня наша первая площадка выпускает 800 миллионов упаковок в год», — рассказал учредитель, управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин.

Фото: Екатерина Агеева

Предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки для жидких, вязких и сыпучих продуктов в России и странах СНГ. Сейчас его продукция поставляется не только российским предприятиям, но и в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению и Азербайджан и так далее. За последние три года доля экспорта в общем объеме выручки составила около 30%.

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Стала известна главная сложность в восстановлении поставок газа из России в Европу
Энергетик Юшков: «Газпром» не восстановит экспорт газа в ЕС из-за претензий
14 апреля 2025, 18:38

Фото: istockphoto/Leestat

Компания «Газпром» не будет восстанавливать экспорт в страны Европейского Союза. Причина заключается в претензиях некоторых европейских компаний о якобы недопоставках газа.
Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков корреспонденту издания NEWS.ru. По мнению специалиста, для восстановления поставок необходимо подписание соглашения об отсутствии взаимных претензий.

Несколько европейских компаний подавали иски к «Газпрому» в 2022-2023 годах о якобы нарушении контракта и недопоставках газа. «Газпром» указывал, что недопоставил газ по пункту форс-мажора, поэтому взыскивать с него ничего нельзя. Ряд арбитражей встал на сторону импортёров из Европы. Теперь, после первого этапа нормализации отношений, необходимо достигнуть договоренности о поданных исках, подписать соглашения об отсутствии взаимных претензий, разъяснил Юшков.

Если «Газпром» возобновит поставки сейчас, то Европа может присвоить газ «в счет долга». При этом бизнес стремится к налаживанию отношений, с чем не согласны политические силы Европы.

«Они не хотят никакого восстановления отношений, они не хотят прекращения даже боевых действий, судя по их заявлениям. То есть они всячески поддерживают Украину, чтобы та продолжала боевые действия. А следовательно, ни о какой нормализации речи не идет, потому что регулируют отношения именно политики, а не компании в Европе. Поэтому до восстановления еще очень долго», — заключил энергетик.

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Глава ВТБ сделал заявление о российской экономике
Глава ВТБ Костин: российская экономика справится с внешними факторами
13 апреля 2025, 22:57

Фото: istockphoto/NongAsimo

Российская экономика справится с внешними факторами, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Финансист подчеркнул, что резкое снижение нефтяного ценника и падение фондового рынка могут негативно отразиться на национальной экономике.
«Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами, поэтому я думаю, что экономика справится», — пояснил Костин.
В конце марта глава правительства Михаил Мишустин подчеркивал рост российской экономики по итогам прошлого года. Премьер отмечал, что она опережает средние темпы роста по миру и превышает показатели стран Европы.

После февраля 2022 года коллективный Запад начал агрессивную санкционную политику в отношении России. Глава государства Владимир Путин говорил, что такими действиями западные страны наносят вред мировой экономике.

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#россия
#экономика
#санкции
#новости
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«Снижение цен в России»: экономист назвал неожиданное последствие торговой войны США и Китая
Экономист Чирков предрек снижение цен на китайские товары в России из-за пошлин
12 апреля 2025, 21:13

Фото: iStock/aprott

Снижение цен на китайские товары в России под влиянием торговой войны между США и КНР вполне вероятно. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. По его словам, РФ вместе с Индией и некоторыми странами Глобального Юга станут альтернативным рынком сбыта.
«Да, я думаю, что, в принципе, снижение цен на импортные товары — это вполне реально, потому что торговая война, которая разгорается между Соединенными Штатами и Китаем, она действительно высвободит очень большие объемы товаров, которые предназначались для рынков США и Китая. И эти товары, их нужно будет куда-то перенаправлять», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКМ Мир инвестиций» Александр Шепелев назвал три главных риска для россиян от тарифных пошлин США. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что торговые войны могут повлечь за собой падение рубля из-за низких цен на нефть, недоступные кредиты и удорожание импорта.
«Если торговая война не разрешится договоренностями до лета, низкие цены на нефть могут закрепиться, что негативно для курса рубля и рынка акций. Доллар может уже в начале мая устойчиво обосноваться в зоне 90—95 рублей. Возвращение девальвационного тренда может осложнить борьбу с инфляцией, процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться», — поделился эксперт.
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Экономист объяснил, почему дорожает золото
Экономист Беляев: золото дорожает из-за политической неопределенности
12 апреля 2025, 21:07

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Золото всегда дорожает, так как рассматривается как последний актив, который способен обеспечить стабильность во времена политической неопределенности. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его мнению, к концу 2025 года оно может достигнуть 3300 долларов за тройскую унцию.
«Когда наступают времена неустойчивости и неопределенности перспектив, тогда есть тенденция ухода денег, сбережений в этот актив, который считается самым надежным. Это единственный фактор. Это коренится в психологии человека», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем бывший министр труда и соцразвития РФ, экономист Сергей Калашников объяснил, чем вызвано возможное решение повысить возраст молодежи. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист отметил, что с юридической точки зрения не существует понятия молодежь и об него «разбились многочисленные попытки» принять закон о молодежи.
«Во-первых, нужно разорвать связь долгожительства и возраста с понятием планки молодежи. От того, что мы живем больше ни первый, ни второй пубертат не сместился, созревание психологических функций не сместились. Да, поведение человека молодеет, как все наше общество, но что касается экономики, с ней это тем более никак не связано», — указал он.
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