Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о ключевых вызовах девелоперам

Золото всегда дорожает, так как рассматривается как последний актив, который способен обеспечить стабильность во времена политической неопределенности. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. По его мнению, к концу 2025 года оно может достигнуть 3300 долларов за тройскую унцию.