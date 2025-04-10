Путин: вопрос жилья удастся решить лучше, чем в царские и советские времена

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко объявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Слова российского лидера приводятся на сайте Кремля.
Президент Российской Федерации обратил внимание, что вопросы жилья являются основными в жизни каждого гражданина и каждой семьи.
Российский лидер напомнил, что для решения проблем в этой сфере есть технологии, производственные и строительные силы, а еще наука и хорошая организация.
Еще Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жилье. Виталий Мутко отметил, что сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов.
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«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», — подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что для решения проблем в этой сфере есть технологии, производственные и строительные силы, а еще наука и хорошая организация.
Еще Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жилье. Виталий Мутко отметил, что сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов.
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Ольга Енгалычева