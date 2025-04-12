Названы самые востребованные специальности

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На сегодняшний день на рынке труда востребованы молодые специалисты с высшим и средним профессиональным образованием в IT-сфере, медицине и области экологии. Об этом сообщили в Центре занятости населения Казани.
«В IT востребованы разработчики, специалисты по анализу данных и кибербезопасности. В сфере экологии и устойчивого развития нужны специалисты по альтернативной энергетике. В медицине не хватает врачей, медицинских технологов, специалистов по биотехнологиям и телемедицине», — приводит «Татар-информ» сообщение ведомства.В ЦЗН также отметили, что в сфере образования ощущается нехватка специалистов EdTech и психологов, в креативной индустрии — digital-маркетологов, SMM-менеджеров, контент-менеджеров и дизайнеров.
Эксперты полагают, что востребованность в указанных специалистах будет только расти, особенно это касается айтишников, медиков и представителей креативной индустрии.
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