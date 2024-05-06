Финэксперт Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности

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Финансовый эксперт Никита Конев поделился худшими советами современных псевдоэкспертов финрынка, к которым отнёс рекомендации к участию в проектах, обещающих быстрые деньги.
В частности, он отметил, что надо остерегаться проектов, где обещают доходность свыше 30%.
Также вредными советами, по мнению эксперта, являются рекомендации тратить больше для увеличения дохода, следование инструкциям тарологов, гадалок, экстрасенсов, а также инвестирование без соответствующих знаний и навыков.
Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявлял, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.
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«Сюда относятся финансовые пирамиды, скамы, подозрительные инвестиционные платформы, сомнительные стартапы. На самом деле важно понимать, что реальная доходность по вкладам не может сильно превышать проценты банковских депозитов. Ко всем проектам, которые предлагают доходность выше 30%, стоит относиться подозрительно», — пояснил в беседе с Газета.ру Конев.
Также вредными советами, по мнению эксперта, являются рекомендации тратить больше для увеличения дохода, следование инструкциям тарологов, гадалок, экстрасенсов, а также инвестирование без соответствующих знаний и навыков.
Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявлял, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.
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Мелисса Тимофеева