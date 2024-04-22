«Известия»: Власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

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Этим летом в России могут повысить ставку по льготной ипотеке до 12 процентов для семей с детьми от шести лет. Источник, близкий к Министерству финансов РФ, сообщил, что это один из вариантов дальнейшего развития госпрограммы.
«Ставка по семейной ипотеке после 1 июля может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», – сообщил собеседник «Известий».
По данным издания, такая мера, с одной стороны, позволит отсечь заемщиков, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях. С другой стороны, она могла бы снизить долю субсидированной ипотеки в заявках на новые кредиты на первичном рынке.
Ранее сообщалось, что правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей.
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Александр Климов