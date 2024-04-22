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«Известия»: Власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

22 апреля 2024, 02:31
Фото: iStock/gopixa

Фото: iStock/gopixa

Этим летом в России могут повысить ставку по льготной ипотеке до 12 процентов для семей с детьми от шести лет. Источник, близкий к Министерству финансов РФ, сообщил, что это один из вариантов дальнейшего развития госпрограммы.
«Ставка по семейной ипотеке после 1 июля может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», – сообщил собеседник «Известий».

По данным издания, такая мера, с одной стороны, позволит отсечь заемщиков, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях. С другой стороны, она могла бы снизить долю субсидированной ипотеки в заявках на новые кредиты на первичном рынке.



Ранее сообщалось, что правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей.

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#россияне
#ипотека
#льготы
#льготная ипотека
#семейная ипотека
Россияне продолжают покупать итальянские макароны Barilla и Maltagliati
NielsenIQ: россияне продолжают покупать макароны Barilla и Maltagliati
21 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/Trots1905

Россияне продолжают покупать итальянские макароны брендов Barilla и Maltagliati, которые вошли в топ-5 самых покупаемых в стране. Данные РИА Новости предоставила исследовательская компания NielsenIQ.

В мае 2023 года президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес не будет покидать привлекательный российский рынок, несмотря на давление Запада.

Отмечается, что за последние 12 месяцев динамика продаж макаронных изделий в розничных сетях заметно сократилась. При этом наблюдается рост продаж в онлайн-формате, куда перетекает часть продаж макарон. Продажи за этот же период выросли на 59,8%.

В пятёрке лидеров помимо итальянских производителей также Makfa и «Шебекинские».

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Стало известно о подорожании ряда продуктов в 2024 году
#россияне
#покупка
#еда
#италия
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Стало известно о подорожании ряда продуктов в 2024 году
«Царьград»: сахар, рис и крупы подорожают в 2024 году
21 апреля 2024, 18:28

Фото: iStock/Minerva Studio

Производители регулярно направляют в торовые сети письма о грядущем повышении цен на продукты. В последнем из таких сообщений речь шла о сахаре, рисе и крупах.

Однако эксперты уверяют, что это далеко не полный список подорожавших продуктов. Так, наблюдается повышение цен на овсяные хлопья, горох, красную фасоль, каперсы, консервированную рыбу, сезонные овощи, кофе и чай.

По словам совладельца сети «РеалЪ» Александра Мышинского, стоимость риса уже росла в конце 2023 года. Но это прошло незаметно на фоне стремительного роста цен на куриные яйца. А вот цены на сахар в этом году выходят из рамок, поскольку традиционно в весеннее время он дешевел, а сейчас подорожал на 10%.

В постоянном росте цен виновата не только инфляция, но и монополистический характер ценообразования, отметил в беседе с «Царьградом» экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что такая ситуация наблюдается не только в России, но и во всех экономически развитых странах. Современный рынок опирается не на равновесие спроса и предложения, а на доминирование и диктат компаний. Для пресечения произвольного роста цен существуют различные антимонопольные ведомства.

В России эту функцию выполняет Федеральная антимонопольная служба. Однако для неё прописано крайне беспомощное законодательство.

«Она даже ничего не в состоянии толком сделать, пока её не побудит к этому прокуратура или какие-то другие властные органы, как мы иногда видим. К чему это ведёт? Это ведёт к тому, что у нас продавцы на рынке подвержены монопольному принципу ценообразования. Как действуют монополии? Их интересует, согласно законам рыночной экономики, один главный вопрос: как повысить свою собственную прибыль. Конечно, легче всего повысить методом повышения цен. Что они и делают», – отметил Беляев.
В заключение он добавил, что цены на продукты в России будут расти до тех пор, пока ФАС не получит достаточные полномочия.

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#продукты
#цены
#рынок
#фас
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Правительство РФ выделит более 2 млрд рублей Белгородской области
20 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство России выделит свыше двух миллиардов рублей Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Они пойдут на оказание поддержки местным жителям, вынужденно покинувшим свои дома, а также на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей пострадавшего региона.

Кроме того, выделенные деньги будут распределены в размере МРОТ между работниками малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка и индивидуальными предпринимателями.

Дотации будут выделены после того, как власти Белгородской области направят в Минфин РФ списки вынужденно покинувших регион жителей и пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности.

МЧС, Минпромторг и Минэкономразвития назначены ответственными за реализацию данной меры. До 1 мая 2025 года они должны предоставить доклад о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

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#правительство
#россия
#деньги
#бюджет
#белгородская область
#помощь
#поддержка
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WP: ЕС отказывается конфисковывать активы РФ в страхе перед ответом Москвы
20 апреля 2024, 19:32

Фото: iStock/ffikretow

Европейский союз не решается конфисковывать российские активы в страхе перед ответом Москвы, об этом пишет издание The Washington Post.

Представители ЕС убеждены, что ответные меры, которые предпримет Москва после конфискации российских активов, обрушатся на Евросоюз, а не Соединённые Штаты.

В Союзе также недовольны настойчивостью Вашингтона, который пытается подтолкнуть европейских коллег к использованию замороженных резервов Центробанка РФ.

К тому же, подчеркнули в WP, Евросоюз опасается, что подобные действия могут оттолкнуть иностранных инвесторов и спровоцировать отток мирового капитала с континента.

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#евросоюз
#россия
#сша
#активы
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Названы главные покупатели российского урана
США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году
20 апреля 2024, 14:00

Фото: iStock/Jumbo2010

США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% – до 702 тонн. А поставки Китая сократились на 32% – до 457 тонн.

По данным агентства, в прошлом году Россия импортировала порядка 1860 тонн обогащённого урана. А в 2022 году – 1874 тонны.

Третье место в рейтинге импортёров заняла Южная Корея, которая закупила 243 тонны урана. Этот показатель превысил данные за 2022 год в 1,8 раза.

В пятёрку лидеров также вошли Франция и Казахстан. Первая страна сократила покупки на 29% – до 223 тонн. А вторая, наоборот, нарастила их в пять раз – до 168 тонн.

Следом за ними идут Германия, Бразилия и Нидерланды.

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#россия
#сша
#китай
#импорт
#поставки
#экономика
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Правительство РФ утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых
20 апреля 2024, 13:54

Фото: iStock/Orientaly

Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых культур в текущем году в размере пяти миллионов тонн. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Минсельхоз распределит объёмы дополнительной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы между агропроизводителями.

Новая мера была введена правительствам из-за рекордного урожая зерновых культур в 2023 году.

В настоящее время потребности внутреннего рынка обеспечиваются в достаточной степени. А дополнительная экспортная квота позволит аграриям нарастить поставки своей продукции за рубеж.

Правительство установило основную часть квоты на срок с 15 февраля по 30 июня текущего года. Ранее её размер составлял 24 миллиона тонн, но был увеличен до 29 миллиона тонн.

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#правительство
#зерно
#экспорт
#производители
#аграрный сектор
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«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики
Глава МВФ Георгиева предупредила о риске «прохладных 20-х» в мировой экономике
20 апреля 2024, 10:30

Фото: iStock/ipopba

Бзе позитивных глобальных изменений мировая экономика рискует столкнуться с «прохладными двадцатыми», об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в беседе с Financial Times.

По прогнозам Международного валютного фонда, к концу десятилетия глобальный экономический рост снизится более чем на один процентный пункт, в сравнении с допандемийными показателями.

Георгиева назвала грядущий период «прохладными двадцатыми». По её словам, нынешняя мировая экономика сталкивается только с глобальными потрясениями, кризисами и войнами.

Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик.

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#экономика
#кризис
#мвф
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Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за 8,3 млрд рублей
20 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/monticelllo

Крупнейшие поставщик спирта в России «Росспиртпром» продал все свои акции компании «Бизнес-альянс», соответствующая информация опубликована на портале «ГИС Торги».
По информации портала, на торги были выставлены 6 865 466 470 поставщика. Каждая из них — номиналом по один рубль.

Сперва за пакет акций предлагали 10,6 миллиарда рублей, однако, «Бизнес-альянс» выкупил его за 8,3 миллиарда, приобретя 100 процентов акций «Росспиртпрома».

По итогам 2020 года АО «Росспиртпром» отгрузило 30,2 млн дал высококачественного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья собственного производства, а также в рамках договоров организации управления продажами. «Росспиртпром» выступал крупнейшим поставщиком этилового спирта на территории РФ.

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#акции
#спирт
#аукцион
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Сенатор Пушков обратил внимание на лукавство Евросоюза по вопросу российского газа
Сенатор Пушков: Страны ЕС закупают увеличивающиеся объемы российского СПГ
20 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/NiseriN

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков обвинил страны Евросоюза в лукавстве относительно вопроса российского газа. Выступая на своем Telegram-канале, сенатор отметил, что некоторые страны ЕС по-прежнему принимают российский газ и «не намерены» от него отказываться. Другие страны ЕС активно покупают сжиженный природный газ (СПГ).
«Еще год назад доля России в европейских закупках СПГ составляла 10-11 процентов, сейчас же возросла до 15 процентов. По этим закупкам Россия на 3-ем месте у европейцев – после США и Катара», – уточнил Пушков.

Он добавил, что официального запрета на закупки российского газа в ЕС нет.

«Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся», – заключил сенатор.

Ранее, в апреле, было объявлено, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» находятся на рекордном уровне. По сравнению с прошлогодними показателями экспорт продолжает расти.

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#сша
#евросоюз
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#газ
#спг
#россия
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