В Банке России рассказали о преимуществах долгосрочных сбережений

Фото: istockphoto / Dmitry Belyaev
22 апреля прошло семинар-совещание Минфин России совместно с Банком России на тему Программа долгосрочных сбережений – новый финансовый инструмент на рынке».
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.
Стоит отметить, что в рамках программы гражданин может получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.
Подробнее ознакомится с программой можно на сайте «Мои финансы».
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«Тема пенсионного обеспечения и формирования долгосрочных сбережений вызывает некий скепсис, и мы традиционно сравниваем ее с несколькими параметрами или такими объектами для сравнения. Ну, любой человек всегда недоволен нынешним финансовым положением. Вот этот инструмент как раз и позволяет накопить себе на будущее потребление, на то, чтобы была финансовая возможность обеспечивать свое личное качество жизни абсолютно безрисково с точки зрения потерь этих денег. И более того, получить возможность финансовой поддержки со стороны государства. Это снижает нагрузку на бюджет домохозяйства, что кажется очень важным», — поделился президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
Стоит отметить, что в рамках программы гражданин может получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.
«Программа долгосрочного сбережения заключается в том, что ты не только самостоятельно финансируешь вот эту часть будущей своей «подушки», которая обеспечит достойное качество жизни, но и государство тебе помогает, и работодатель может тебе помогать, участвуя в этой программе. И еще есть ряд налоговых льгот, и все это обеспечено еще и страховым покрытием, которое более чем в два раза выше, чем у кредитных организаций, что является, наверное, подтверждением того, что пенсионным фондам можно доверять эти деньги и риски минимальны», — подчеркнул специалист.
Подробнее ознакомится с программой можно на сайте «Мои финансы».
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Мира Полтева