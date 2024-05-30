Финэксперт Пушкарев заявил о риске хранения наличных сбережений дома

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Финансист и инвестор Андрей Пушкарев заявил, что наличные деньги рискованно хранить дома наличными из-за инфляции.
«Покупательская способность ваших сбережений неизбежно уменьшается из-за роста цен. Проще говоря, ваши деньги обесцениваются. Что касается покупки недвижимости — такие вложения требуют тщательного анализа и понимания рынка. Важно учитывать различные затраты, связанные с владением квартиры, включая расходы на содержание», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара будет составлять 90-91 рубль, евро — 97,5-98,5 рубля.
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