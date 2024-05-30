Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара выше 90 рублей

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара будет составлять 90-91 рубль.
В то же время евро будет на уровне 97,5-98,5 рубля, считает эксперт.
Ранее аналитики заявляли, что к концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. По их мнению, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля.
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«Завершение налогового периода способствовало приближению курса доллара ближе к 90 рублям. Эта отметка может быть преодолена еще на текущей неделе. Налоговый период не единственный локальный фактор, который в последнее время помогал укрепляться рублю», — объяснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Ранее аналитики заявляли, что к концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. По их мнению, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля.
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Мелисса Тимофеева