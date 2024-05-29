В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за высокой инфляции

Фото: iStock/rarrarorro
В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за инфляции и девальвации доллара. С такой инициативой выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси.
Он предложил отменить закон от 1913 года, которым был создан Федрезерв, а также упразднить совет управляющих.
По мнению Мэсси, действия Федрезерва вызвали рост инфляции, что особенно стало заметно в период пандемии. Тогда ведомство из ничего сделало триллионы долларов, чтобы затем одолжить их Минфину и обеспечить беспрецедентные расходы бюджета. В результате политики «вертолетных денег» произошла девальвация доллара и выросла инфляция.
Конгрессмен отметил, что монетизацией долга занимаются общими усилиями Белый дом, Федеральная резервная система, Минфин, Конгресс, крупные банки и уолл-стрит. При этом из-за политики Федрезерва сбережения американских пенсионеров испаряются, поскольку прибыть приносится только богатым и имеющим связи гражданам.
Читайте также:
Посол предрек проигрыш США от собственных санкций
В США допустили возможность полного запрета российских товаров
В Демократической партии США испугались низких шансов Байдена на переизбрание
По мнению Мэсси, действия Федрезерва вызвали рост инфляции, что особенно стало заметно в период пандемии. Тогда ведомство из ничего сделало триллионы долларов, чтобы затем одолжить их Минфину и обеспечить беспрецедентные расходы бюджета. В результате политики «вертолетных денег» произошла девальвация доллара и выросла инфляция.
Конгрессмен отметил, что монетизацией долга занимаются общими усилиями Белый дом, Федеральная резервная система, Минфин, Конгресс, крупные банки и уолл-стрит. При этом из-за политики Федрезерва сбережения американских пенсионеров испаряются, поскольку прибыть приносится только богатым и имеющим связи гражданам.
Читайте также:
Посол предрек проигрыш США от собственных санкций
В США допустили возможность полного запрета российских товаров
В Демократической партии США испугались низких шансов Байдена на переизбрание
Анастасия Чинкова