Аналитик Першиков раскрыл дальнейшую судьбу криптовалют

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Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что ожидается их дальнейшее падение в ближайшее время.
Он отметил, что курс биткоина с $52 тыс. имеет все шансы снизиться до $45-47 тыс.
Причиной такому процессу, по его словам, служат рост объёма продаж крупными участниками рынка и распределение значительных средств среди кредиторов биржи Mt.Gox.
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Причиной такому процессу, по его словам, служат рост объёма продаж крупными участниками рынка и распределение значительных средств среди кредиторов биржи Mt.Gox.
«Снижение нельзя назвать неожиданным, и условия для него формировались пару предыдущих месяцев», — пояснил в беседе с Газета.ру Першиков.Ранее стало известно о том, что курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024.
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Мелисса Тимофеева