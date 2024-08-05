Трамп обвинил Байдена и Харрис в некомпетентности, вызвавшей падение фондовых рынков

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп убеждён, что в падении фондовых рынков Штатов и Азии виноваты действующие американские власти. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Он заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.
Отмечается, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены.
Прогнозируется, что такое падение на японской бирже негативно скажется на кризисных явлениях на фондовых ранках Северной Америки, где в четверг уже начали фиксировать снисходящую динами на фоне слабых статистических данных о ситуации на рынке труда и в секторе производств.
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Отмечается, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены.
Прогнозируется, что такое падение на японской бирже негативно скажется на кризисных явлениях на фондовых ранках Северной Америки, где в четверг уже начали фиксировать снисходящую динами на фоне слабых статистических данных о ситуации на рынке труда и в секторе производств.
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Анастасия Чинкова