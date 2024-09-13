Финэксперт Шепелев заявил об укреплении рубля на фоне увеличения ключевой ставки

Фото: iStock/spaxiax
Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев заявил, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 19% российская валюта значительно укрепилась.
«Сценарий ужесточения денежно-кредитной политики априори положителен для рубля, так как рублевые сбережения становятся привлекательнее, а спрос на кредитование, в том числе под импорт охлаждается. Высокие ставки помогут сдерживать ослабление рубля, наметившееся после спада нефтяных цен конца лета-начала сентября, но базово курс продолжит определяться экспортно-импортными потоками», — объяснил в беседе с Газета.ру Шепелев.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы.
Читайте также:
Набиуллина раскрыла главную угрозу для экономики России
Финансист Короев назвал курс доллара после выборов в США
Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире
Мелисса Тимофеева