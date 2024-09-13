Набиуллина раскрыла главную угрозу для экономики России

Фото: сайт Центробанка РФ
Главным внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее данным, в таком случае любая попытка стимулировать спрос будет неизбежно вести за собой рост цен без роста производства.
«Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», — пояснила она.По словам Набиуллиной, также есть риски в сфере инфляционных ожиданий, которые могут надолго задержаться на высоком уровне. Основные показатели, которые на них влияют — вероятное усиление «геополитического давления», а также «более сильное замедление крупнейших экономик мира», которое повлияет на российский экспорт, и, соответственно, на рубль.
Напомним, Банк России сегодня, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, но лишь на 1 процентный пункт — до 19% годовых, что является максимальным с апреля 2022 года размером ставки, когда она достигала 20%.
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