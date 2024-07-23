Финэксперт Солабуто предрёк рост продаж автомобилей в России

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Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто заявил, что в России ожидается рост продаж автомобилей.
Существенное влияние на этот процесс будет оказано ростом накоплений граждан, считает специалист.
До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал факторы, которые могут привести к поломке кондиционера в машине.
Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов предупредил, что несвоевременная замена бронепроводов может приводить к повышенному расходу бензина.
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«Сейчас рынок труда ожидает скачок по заработной плате. Скорее всего, он произойдёт не одномоментно, но к лету следующего года мы будем иметь новый уровень зарплаты. К этому стоит добавить рынок недвижимости, на котором обычный обыватель не может купить квартиру. Быстро сформируются накопления, которые люди направят в основном на покупку автомобиля. Продажи всех авто будут расти», — пояснил в беседе с «Известиями» Солабуто.
До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал факторы, которые могут привести к поломке кондиционера в машине.
«Первое – закончился фреон, газ, который охлаждает воздух. Второе – могут быть просто неисправности в системе, например появилось отверстие в трубке, не работают какие-то еще агрегаты», – отметил в беседе с «Москвой 24» Хайцеэр.
Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов предупредил, что несвоевременная замена бронепроводов может приводить к повышенному расходу бензина.
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Мелисса Тимофеева